"Скандал" с онкобольными: дисциплинарная комиссия рекомендует закрыть производство против заместителя министра

11 июня, 2018, 20:44

Дисциплинарная комиссия предлагает премьер-министру закрыть дело в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского

Об этом сообщил глава комиссии Константин Ващенко, передает "Украинская правда".

"Есть конкретные виды дисциплинарных нарушений, и в данном случае комиссия не усматривает дисциплинарного проступка," - пояснил Ващенко.

Впрочем, по его словам, высказывания Линчевского содержат признаки нарушения этических норм в обществе и несут репутационные риски для власти. Но такие вещи не урегулированы действующим законодательством, поэтому комиссия предлагает рассмотреть вопрос на заседании правительства и принять соответствующее решение.

Кабинет министров рассмотрит этот вопрос в комплексе.