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"Скандал" с онкобольными: дисциплинарная комиссия рекомендует закрыть производство против заместителя министра

Дисциплинарная комиссия предлагает премьер-министру закрыть дело в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского

Об этом сообщил глава комиссии Константин Ващенко, передает "Украинская правда".

"Есть конкретные виды дисциплинарных нарушений, и в данном случае комиссия не усматривает дисциплинарного проступка," - пояснил Ващенко.

Впрочем, по его словам, высказывания Линчевского содержат признаки нарушения этических норм в обществе и несут репутационные риски для власти. Но такие вещи не урегулированы действующим законодательством, поэтому комиссия предлагает рассмотреть вопрос на заседании правительства и принять соответствующее решение.

Кабинет министров рассмотрит этот вопрос в комплексе.

  • 15 мая состоялось заседание Счетной палаты по программе "Лечение граждан Украины за рубежом”. Со временем в сети начали появляться отдельные фрагменты из стенограммы, с вырванными из контекста цитатами Александра Линчевского. Заместитель во время выступления якобы заявил "Это рак. Они все умрут".
  • Еще 4 июня заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский извинился за неудачно использованное высказывание о неэффективном лечение онкобольных за рубежом.
  • Тем временем и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала скандал с участием своего заместителя Александра Линчевского "охотой на ведьм".
 
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