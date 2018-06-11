"Скандал" с онкобольными: дисциплинарная комиссия рекомендует закрыть производство против заместителя министра
11 июня, 2018, 20:44
Дисциплинарная комиссия предлагает премьер-министру закрыть дело в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского
Об этом сообщил глава комиссии Константин Ващенко, передает "Украинская правда".
"Есть конкретные виды дисциплинарных нарушений, и в данном случае комиссия не усматривает дисциплинарного проступка," - пояснил Ващенко.
Впрочем, по его словам, высказывания Линчевского содержат признаки нарушения этических норм в обществе и несут репутационные риски для власти. Но такие вещи не урегулированы действующим законодательством, поэтому комиссия предлагает рассмотреть вопрос на заседании правительства и принять соответствующее решение.
Кабинет министров рассмотрит этот вопрос в комплексе.
- 15 мая состоялось заседание Счетной палаты по программе "Лечение граждан Украины за рубежом”. Со временем в сети начали появляться отдельные фрагменты из стенограммы, с вырванными из контекста цитатами Александра Линчевского. Заместитель во время выступления якобы заявил "Это рак. Они все умрут".
- Еще 4 июня заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский извинился за неудачно использованное высказывание о неэффективном лечение онкобольных за рубежом.
- Тем временем и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала скандал с участием своего заместителя Александра Линчевского "охотой на ведьм".
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-