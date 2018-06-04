4 июня, 2018, 09:50

Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский извинился за неудачно использованное высказывание о неэффективном лечение онкобольных за рубежом во время выступления в Счетной палате

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Речь идет о отрывок из стенограммы выступления Линчевского, где он сказал:

"По эффективности. О нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы есть ноль процентов. Те проблемы, то есть те онкологические заболевания, которые, собственно, нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно".

После того, как вокруг этой фразы представители СМИ и чиновники подняли шум, Министерство здравоохранения опубликовало официальный ответ.

"Заместитель министра Александр Линчевский приносит извинения за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованы во время его доклада для описания проблемы, которая затрагивает слишком чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан", - говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, Минздрав настаивает на недопустимости распространения предположение относительно высокого уровня смертности (25%) среди пациентов, которых направили на лечение за границу. Пациенты в рамках этой программы находятся в тяжелом состоянии, поэтому доля случаев с ремиссией на уровне 75% является высоким результатом.

Кроме того, в министерстве считают конечные результаты программы "Лечение граждан Украины за границей" успешным за время работы команды.

"За последние два года отправлено на лечение в полтора раза больше пациентов, чем за предыдущие 6 лет совокупно. Пребывания пациентов в очереди сократилось с года до месяцев, иногда недель. Формируется сеть проверенных и надежных мировых клиник-партнеров, с которыми идет системная сотрудничество. Шанс на продление жизни получают более 75% пациентов/", - говорится в сообщении.