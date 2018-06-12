Двое операторов устроили потасовку за место возле авто Трампа
12 июня, 2018, 18:16
На саммите лидеров США и КНДР в Сингапуре двое операторов поссорились за место возле автомобиля главы Белого дома Дональда Трампа
Об этом сообщает The Straits Times.
Инцидент произошел как раз тогда, когда американский президент показывал свой лимузин лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.
Как видно на опубликованном видео, когда охрана отодвинула одного из операторов от машины Трампа, на его место стал другой. Однако тот решил не сдаваться, и снова пробрался к автомобилю.
При этом он с раздражением оттолкнул от себя коллегу, занявшего более удобное место.
US President @realDonaldTrump shows North Korean leader #KimJongUn the inside of his nine-tonne bulletproof and bombproof Cadillac, nicknamed "The Beast" #TrumpKimSummit pic.twitter.com/vz7k29njvu— The Straits Times (@STcom) 12 червня 2018 р.
- Напомним, 12 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Затем стало известно, что они подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне.
- Впоследствии появился текст совместного заявления Трампа и Ким Чен Ына по результатам их саммита в Сингапуре.
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