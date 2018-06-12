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Двое операторов устроили потасовку за место возле авто Трампа

На саммите лидеров США и КНДР в Сингапуре двое операторов поссорились за место возле автомобиля главы Белого дома Дональда Трампа

Об этом сообщает The Straits Times.

Инцидент произошел как раз тогда, когда американский президент показывал свой лимузин лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Как видно на опубликованном видео, когда охрана отодвинула одного из операторов от машины Трампа, на его место стал другой. Однако тот решил не сдаваться, и снова пробрался к автомобилю.

При этом он с раздражением оттолкнул от себя коллегу, занявшего более удобное место.

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