В НАБУ рассказали, сколько времени нужно на создание Антикоррупционного суда
11 июня, 2018, 15:00
Если у власти будет достаточно энтузиазма - то для создания Высшего антикоррупционного суда достаточно полгода
В этом уверен директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает Интерфакс-Украина.
"Я со своей стороны могу сказать, что полгода хватит для создания этого суда. Будет ли энтузиазм у нашей власти? Честно говоря, у меня есть сомнения", - сказал Сытник.
Он отметил, что принятие закона - первая и важная стадия, но более ответственный этап - это процесс имплементации закона и создание суда.
- Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти.
- Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.
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