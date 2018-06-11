В НАБУ рассказали, сколько времени нужно на создание Антикоррупционного суда

11 июня, 2018, 15:00

Если у власти будет достаточно энтузиазма - то для создания Высшего антикоррупционного суда достаточно полгода

В этом уверен директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает Интерфакс-Украина.

"Я со своей стороны могу сказать, что полгода хватит для создания этого суда. Будет ли энтузиазм у нашей власти? Честно говоря, у меня есть сомнения", - сказал Сытник.

Он отметил, что принятие закона - первая и важная стадия, но более ответственный этап - это процесс имплементации закона и создание суда.