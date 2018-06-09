Спикер подписал закон об Антикоррупционном суде

9 июня, 2018, 11:30

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде

Об этом сообщает Укринформ.

Подписание документа произошло в ходе совместного брифинга с главой Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и главой Парламента Республики Молдова Андрианом Канду в рамках II Межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского регионального компонента и безопасного сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО".

"Очень символично, что накануне нашей конференции состоялся важный этап - принятие закона о "Вышем антикоррупционном суде". Еще несколько недель назад мало кто верил, что это может произойти. Но сегодня мы уже имеем факт его принятия. И я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон. Для Украины это важный шаг на пути реформирования. Несколько недель назад я встречался с директорами Всемирного банка, и когда они узнали, сколько поправок, не очень верили, что мы сможем Закон “О Высшем антикоррупционном суде” принять. Как и вообще, было много скептиков, но я всегда был оптимистом в этом вопросе. Директора Всемирного банка очень попросили, что если удастся принять закон, чтобы мы подписали его их ручкой, и я сейчас при вас подписываю уже подготовленный комитетом, службами Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - отметил Парубий.