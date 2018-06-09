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Асад готовит наступление на юге Сирии


фото: 7Kanal.co.il
Сирийская армия в субботу, 9 июня 2018 года, направила в южную провинцию Дар'а самый большой конвой с военной техникой и живой силой

Это обусловлено подготовкой режима Башара аль-Асада к масштабному наступлению на группировку "Джебхат ан-Нусра", сообщила иранское информационное агентство Fars.

По его данным, конвой включает десятки танков, боевых машин, пусковых установок, элитные войска.

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Со ссылкой на местные источники отмечается, что в течение последних 2-х дней несколько тысяч военнослужащих Сирийской Арабской Республики (САР) перебросили из районов Дамаска и Восточного Каламуна в провинции Дар'а и Кунейтра.

Люди Асада собираются провести на юге Сирии крупную операцию с целью полного подчинения упомянутой провинции, а также с целью получения контроля над границей с Иорданией и таможенным переходом "Насиб".

  • Напомним, на стороне Асада в Сирии воюют кадровые военные и наемники из России, а также вооруженные силы Ирана.
  • В апреле Асад рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в лагере "Артек" в захваченном россиянами украинском Крыму.
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