Асад готовит наступление на юге Сирии
Это обусловлено подготовкой режима Башара аль-Асада к масштабному наступлению на группировку "Джебхат ан-Нусра", сообщила иранское информационное агентство Fars.
По его данным, конвой включает десятки танков, боевых машин, пусковых установок, элитные войска.
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Со ссылкой на местные источники отмечается, что в течение последних 2-х дней несколько тысяч военнослужащих Сирийской Арабской Республики (САР) перебросили из районов Дамаска и Восточного Каламуна в провинции Дар'а и Кунейтра.
Люди Асада собираются провести на юге Сирии крупную операцию с целью полного подчинения упомянутой провинции, а также с целью получения контроля над границей с Иорданией и таможенным переходом "Насиб".
- Напомним, на стороне Асада в Сирии воюют кадровые военные и наемники из России, а также вооруженные силы Ирана.
- В апреле Асад рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в лагере "Артек" в захваченном россиянами украинском Крыму.
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