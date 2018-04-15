Что мы знаем об уничтоженном в Сирии исследовательском центре

15 апреля, 2018, 17:45

Юрий Костюченко

Западная коалиция нанесла авиаудары по химическим лабораториям Сирии. Ночью 14 апреля США, Франция и Британия выпустили 105 крылатых ракет, которые поразили научно-исследовательский комплекс в Дамаске, связанный с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс

Сирийский научно-исследовательский центр (SSRC, но также используется французская аббревиатура CERS - D'Etudes і де Recherches Scientifiques) был создан в 1971 г., согласно указу президента Сирии Нуреддина аль-Атасси от 1969-го в тесном сотрудничестве и по образцу французского Национального центра научных исследований CNRS (Centre national de la recherche scientifique).

SSRC является правительственным агентством, деятельность которого направлена на развитие и координацию научной деятельности в стране, в частности, на исследования в области экономического и социального развития Сирии, а также в области автоматизированного управления и компьютеризации государственных учреждений. Многие эксперты отмечают, что с момента своего создания и до сих пор SSRC имеет лучшие технические возможности и оборудование, чем сирийские университеты.

Первым генеральным директором SSRC был назначен физик-ядерщик Абдулла Ватик Шахид, который стал министром высшего образования еще в 1967-м. Работая над гражданскими проектами, он с завистью смотрел на советских коллег, имевших доступ к программам разработки вооружений, и поэтому также пытался получить доступ к военным бюджетам.

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После прихода к власти в результате военного переворота, бывший министр обороны, а затем президент Сирии Башар Асад начал милитаризацию страны, и с удовольствием привлек ученых к программам разработки оружия. Уже в 1973 году SSRC официально начал работать на сирийскую армию, а с 1975-го – стал основным подрядчиком работ, связанных с разработкой, совершенствованием и внедрением новых видов оружия.

В 1983-м военный представитель Генерального штаба был определенным ответственным за назначение членов руководящего совета, найм и увольнение технического персонала Центра. Военные также получили право санкционировать все назначения в новом филиале центра по прикладным вопросам - Высшем институте прикладных наук и технологий (HIAST). Кроме того, генеральный директор центра получил ранг министра.

Эти изменения произошли на фоне тесного сотрудничества с представителями советской военной науки, в том числе, привели к существенному изменению тематики исследований Центра.

Производство химического оружия стало одним из главных проектов SSRC. В начале-середине 1980-х в новостях сообщали о строительстве и пуске ряда производственных мощностей для химического производства. При непосредственной помощи советских специалистов, часто под видом гражданских объектов, были построены заводы по производству отравляющих веществ - зарина, нервно-паралитического газа VX и горчичного газа - вблизи Дамаска, Пальмиры, Аль-Сафиры, Хамы, Хомса, Алеппо и Латакии. Об этом упоминал известный советский химик, разработчик химического оружия, в том числе и печально знаменитого вещества "Новичок", бывший руководитель лаборатории в Шеханах Анатолий Кунцевич.

Интересно отметить, что вплоть до начала 1990-х SSRC был ареной конкуренции за влияние между французскими и советскими командами. Но кто внес больший вклад в развитие программы оружия массового уничтожения в погоне за региональное влияние - вопрос пока открытый.

В начале 1990-х через научные программы SSRC и программы сотрудничества с партнерами было закуплено большое количество компонентов для производства ядовитых веществ, в том числе и биологического оружия. Это позволило создать один из крупнейших в мире арсеналов химического оружия и инфраструктуру для его обслуживания.

После коллапса СССР программы разработки оружия не были существенно сокращены, но пришлось искать новые пути поставок технологий и компонентов. Уже в 1996 году американская разведка в своем докладе сообщила, что SSRC наладил поставки ракетных технологий и компонентов ракет из Китая (оператором выступила компания China Precision Machinery Import-Export Corporation - CPMIEC), и начал разработку новых средств доставки.

В докладе по сокращению оружия массового поражения отмечается, что вплоть до 2012-го SSRC отвечал за исследования и разработку ядерных, биологических, химических и ракетных технологий и оружия, включая баллистические ракеты, а также передовые обычные вооружения.

В этот период мировое сообщество отреагировало на деятельность Центра: в 2005-м президент США Джордж У. Буш издал указ №13382 "О блокировании собственности производителей оружия массового уничтожения и их пособников", запрещавший гражданам и жителям США вести дела с SSRC; в 2007-м Государственное казначейство США запретило торговлю с тремя дочерними компаниями SSRC - Высшим институтом прикладных наук и технологий (HIAST), институтом электроники и Национальной лабораторией стандартов и калибровки (NSCL), а в 2010-м директор контртеррористического бюро Израиля Ницана Нуриэль заявил, что SSRC передал оружие ХАМАСу и "Хизбалле", и что международное сообщество должно предупредить сирийское правительство о том, что центр будет разрушен, если он продолжит вооружать террористические организации.

После начала гражданского конфликта в Сирии, а особенно после того как он перешел в горячую фазу, информации о SSRC в международных источниках стало недостаточно. Однако применение химического оружия Асадом приобрело массовый характер. И именно SSRC играл в этом ведущую роль.

В частности, согласно сообщениям разведки США, в августе 2013-го именно SSRC подготовил химические боеприпасы, которые были использованы для химических атак, в результате которых погибли сотни мирных жителей Сирии в 2014-2015. Также, по данным французской разведки, SSRC отвечает за производство токсичных веществ, использованных в войне. Согласно этим данным, в SSRC существует специальный "отдел 450", который отвечает за заполнение боеприпасов химическими веществами, а также за безопасность мест, где хранятся химические вещества.

В ответ на такие нарушения международного права, мировое сообщество применяло различные меры как по отношению к режиму, так и непосредственно к SSRC.

Так, 24 апреля 2017 года, через неделю после химической атаки в Хан-Шайхун, Государственное казначейство США ввело санкции в отношении 271 сотрудника SSRC за их роль в производстве химического оружия. В сентябре 2017-го израильские силы обороны разбомбили военный исследовательский центр SSRC вблизи Масиафа, на котором было развернуто производство ракетных комплексов.

Кроме того, в декабре 2017-го израильскими ВВС был атакован объект SSRC в Джамрайя.

Подразделение SSRC в Барза, уничтоженное атакой западной коалиции 14 апреля 2018 года, официально было задействовано в решении проблем искусственного интеллекта, проблем химического и бактериологического загрязнения рек, разработкой технологий очистки сточных вод и строительства очистных сооружений, производства пластмасс, и разработки новых, высокоэффективных смазочных материалов. Кроме того, там находились некоторые управляющие мощности SSRC, в том числе, информационные системы и серверы.

Учитывая имеющиеся данные, степень повреждений подразделения SSRC в Барза является такой, которая не предполагает его восстановления и дальнейшего использования. Итак, история этого отделения разработки и производства оружия массового уничтожения является законченной.

Закончена история отдельного учреждения, отражающая сложную, кровавую и запутанную постколониальную, постимперскую и авторитарную историю этого сложного региона, ставшего ареной циничной геополитической борьбы еще со времен Холодной войны.

Но война продолжается...