В 2017 году сыновья Асада отдыхали в оккупированном Крыму

15 апреля, 2018, 19:47

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российской делегацией рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в лагере "Артек" в захваченном россиянами украинском Крыму

Об этом заявил координатор группы по связям Госдумы России с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, передает ТАСС.

Саблин не привел никаких подробностей об отдыхе, но отметил, что они "стали лучше понимать Россию".

По словам Асада, его дети в Крыму якобы заинтересовались постройкой Крымского моста (моста Ротенберга) и с того времени следят за политикой.

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"За 2016-2017 годы у нас побывали в "Артеке" 45 детей (из Сирии, - ред.). Организаторами их приезда является Фонд социально-культурных инициатив совместно со Всероссийским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия" и всероссийской общественной организаций ветеранов "Боевое братство", - сообщили в "Артеке".

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