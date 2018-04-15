В 2017 году сыновья Асада отдыхали в оккупированном Крыму
Об этом заявил координатор группы по связям Госдумы России с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, передает ТАСС.
Саблин не привел никаких подробностей об отдыхе, но отметил, что они "стали лучше понимать Россию".
По словам Асада, его дети в Крыму якобы заинтересовались постройкой Крымского моста (моста Ротенберга) и с того времени следят за политикой.
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"За 2016-2017 годы у нас побывали в "Артеке" 45 детей (из Сирии, - ред.). Организаторами их приезда является Фонд социально-культурных инициатив совместно со Всероссийским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия" и всероссийской общественной организаций ветеранов "Боевое братство", - сообщили в "Артеке".
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