Сенат Канады поддержал разрешение курить марихуану для развлечения
8 июня, 2018, 15:01
В четверг, 7 июня, Сенат Канады поддержал законопроект правительства Джастина Трюдо по легализации рекреационной марихуаны
Об этом сообщает The Telegraph.
Легализацию поддержали 52 сенатора, против проголосовали 30, один сенатор воздержался. Законопроект направили в Палату общин с поправками.
Легализация марихуаны была одним из обещаний кампании премьер-министра Джастина Трюдо в 2015 году. Он признал, что "пять или шесть раз" курил вместе с друзьями.
В случае одобрения версии законопроекта с поправками в нижней палате парламента совершеннолетние граждане Канады смогут владеть марихуаной в количестве до 30 грамм. При этом провинции смогут устанавливать собственные возрастные ограничения.
Продажа медицинской марихуаны в Канаде разрешено с 2001 года.
- Напомним, в Грузии отменили уголовную ответственность за марихуану.
- Швейцарские супермаркеты начали продавать марихуану как альтернативу сигаретам.
- В Калифорнии полностью легализовали марихуану.
- В Польше марихуану легализовали для медицинского применения.
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