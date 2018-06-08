Сенат Канады поддержал разрешение курить марихуану для развлечения

8 июня, 2018, 15:01

В четверг, 7 июня, Сенат Канады поддержал законопроект правительства Джастина Трюдо по легализации рекреационной марихуаны

Об этом сообщает The Telegraph.

Легализацию поддержали 52 сенатора, против проголосовали 30, один сенатор воздержался. Законопроект направили в Палату общин с поправками.

Легализация марихуаны была одним из обещаний кампании премьер-министра Джастина Трюдо в 2015 году. Он признал, что "пять или шесть раз" курил вместе с друзьями.

В случае одобрения версии законопроекта с поправками в нижней палате парламента совершеннолетние граждане Канады смогут владеть марихуаной в количестве до 30 грамм. При этом провинции смогут устанавливать собственные возрастные ограничения.

Продажа медицинской марихуаны в Канаде разрешено с 2001 года.