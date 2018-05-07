Альтернатива сигаретам: Швейцарские супермаркеты начали продавать марихуану
7 мая, 2018, 12:44
В сети супермаркетов Lidl в Швейцарии теперь можно приобрести пакетики с марихуаной как альтернативу табаку
Об этом пишет Euronews.
Коноплю, которая появилась на полках супермаркетов, выращивают в теплицах компании The Botanicals. Они не используют химические, синтетические или генетически модифицированные вещества.
В этой марихуане — минимум тетрагидроканнабинола (ТГК) психоактивного вещества, которое есть в канабисе. Зато она содержит большое количество каннабидиолов (КБД). Эти вещества не обладают психоактивными свойствами.
1,5 грамма продукта стоит 15 евро, а 3 грамма - 16,50 евро.
С 2011 года закон Швейцарии позволяет покупать марихуану людям старше 18 лет. Она должна содержать не более 1% ТГК.
- Напомним, с 1 января 2018 года жители американского штата Калифорния, старше 21 года, могут иметь при себе 28 граммов наркотика или выращивать дома до 6 кустов этого растения.
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