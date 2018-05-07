Альтернатива сигаретам: Швейцарские супермаркеты начали продавать марихуану

7 мая, 2018, 12:44

В сети супермаркетов Lidl в Швейцарии теперь можно приобрести пакетики с марихуаной как альтернативу табаку

Об этом пишет Euronews.

Коноплю, которая появилась на полках супермаркетов, выращивают в теплицах компании The Botanicals. Они не используют химические, синтетические или генетически модифицированные вещества.

В этой марихуане — минимум тетрагидроканнабинола (ТГК) психоактивного вещества, которое есть в канабисе. Зато она содержит большое количество каннабидиолов (КБД). Эти вещества не обладают психоактивными свойствами.

1,5 грамма продукта стоит 15 евро, а 3 грамма - 16,50 евро.

С 2011 года закон Швейцарии позволяет покупать марихуану людям старше 18 лет. Она должна содержать не более 1% ТГК.