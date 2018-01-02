В Калифорнии полностью легализовали марихуану

2 января, 2018, 15:40

В американском штате Калифорния официально разрешили продажу марихуаны с целью развлечения

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лицензии на продажу "травки" получили только 40 компаний. Калифорния является уже шестым штатом США, где разрешили продажу марихуаны.

Отныне в Калифорнии человек в возрасте от 21 года может купить до унции (28 г) конопли. Продажа будет осуществляться с 6:00 до 22:00.

Кроме того, калифорнийцы смогут выращивать без специальных разрешений до 6 кустов конопли.

В то же время в 70 округах штата действуют собственные местные законы, из-за чего разрешение на продажу марихуаны в этих местностях не будет действовать.

В 1996 году Калифорния первой из американских штатов легализовали марихуану в медицинских целях. На сегодня марихуана также легализована в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне, Аляске и Неваде. По данным ВВС, годовой оборот черного рынка каннабиса в США составляет $5,1 млрд долларов, а в случае его легализации может вырасти до $5,8 млрд уже к 2021 году.

Участники рынка марихуаны в Калифорнии отныне будут платить региональные, муниципальные и торговые налоги. Предполагается, что доходы от этих налогов составят около $1 млрд. Употребление марихуаны будет запрещено в общественных местах и ближе чем за 300 метров от школ, а также во время вождения авто.