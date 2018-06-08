С Донецкой фильтровальной станции эвакуировали персонал

8 июня, 2018, 19:51

С Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов вывезли запасы хлора и эвакуировали персонал

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Из-за обстрелов ДФС решено вывезти с нее запасы хлора (4 т.) Персонал станции также выведен. Разовая подача воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланирована на 8:00 в воскресенье 10 июня. С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами ГСЧС", — говорится в сообщении.

Военно-гражданская администрация Авдеевки опубликовала график обеспечения питьевой и технической водой.

Через обстрелы #ДФС решено вывезти из нее запасы хлора (4т.). Персонал станции также выведено. Разовую подачу воды из резервуаров для жителей #Авдеевка запланировано на 8:00 в воскресенье 10 июня. С 11.06. планируется обеспечение людей питьевой водой силами #ГСЧС. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 8 июня 2018 г.