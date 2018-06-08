С Донецкой фильтровальной станции эвакуировали персонал
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
"Из-за обстрелов ДФС решено вывезти с нее запасы хлора (4 т.) Персонал станции также выведен. Разовая подача воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланирована на 8:00 в воскресенье 10 июня. С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами ГСЧС", — говорится в сообщении.
Военно-гражданская администрация Авдеевки опубликовала график обеспечения питьевой и технической водой.
Через обстрелы #ДФС решено вывезти из нее запасы хлора (4т.). Персонал станции также выведено. Разовую подачу воды из резервуаров для жителей #Авдеевка запланировано на 8:00 в воскресенье 10 июня. С 11.06. планируется обеспечение людей питьевой водой силами #ГСЧС.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 8 июня 2018 г.
- Донецкая фильтровальная станция , которая осуществляет водоснабжение населенных пунктов по обе стороны линии фронта, остановлена с 6 июня в результате обстрелов со стороны российских боевиков.
- Из-за отсутствия гарантий безопасности провести восстановительные работы пока невозможно.
- 8 июня стало известно, что в прифронтовой Авдеевке из-за остановки Донецкой фильтровальной станции запасов питьевой воды осталось всего на 4 дня.
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