В Авдеевке воды осталось на 4 дня
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В случае необходимости водоснабжение населения будет осуществляться почасово из запасов резервуара емкостью 4000 куб. м (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями". - говорится в сообщении.
С 9 июня будет осуществляться подвоз технической воды населению автоцистернами.
Напомним, ДФС, которая осуществляет водоснабжение населенных пунктов по обе стороны линии фронта, остановлена с 6 июня в результате обстрелов со стороны российских боевиков.
Из-за отсутствия гарантий безопасности порвести восстановительные работы пока невозможно.
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