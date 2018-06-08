В Авдеевке воды осталось на 4 дня

8 июня, 2018, 17:32

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области из-за остановки Донецкой фильтровальной станции запасов питьевой воды осталось всего на 4 дня

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В случае необходимости водоснабжение населения будет осуществляться почасово из запасов резервуара емкостью 4000 куб. м (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями". - говорится в сообщении.

С 9 июня будет осуществляться подвоз технической воды населению автоцистернами.

Напомним, ДФС, которая осуществляет водоснабжение населенных пунктов по обе стороны линии фронта, остановлена с 6 июня в результате обстрелов со стороны российских боевиков.

Из-за отсутствия гарантий безопасности порвести восстановительные работы пока невозможно.