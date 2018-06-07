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Донецкая фильтровальная станция снова обесточена из-за обстрелов


фото: radiosvoboda
Донецкая фильтровальная станция осталась без света из-за продолжения боевых действий

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

"В связи с продолжением боевых действий примерно в 22:00 06.06. была обесточена Донецкая фильтровальная станция", - информирует министерство.

6 июня в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий отметили, что они не исключают остановки Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в связи с непрерывным обстрелом

  • Напомним, Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу из-за обстрелов.
  • Вечером 17 мая в результате обстрелов приостановила работу Донецкая фильтровальная станция на несколько дней .
  • В апреле Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу. Была прекращена подача воды в шесть населенных пунктов Донецкой области : Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое
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