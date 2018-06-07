Донецкая фильтровальная станция снова обесточена из-за обстрелов

7 июня, 2018, 11:43

Донецкая фильтровальная станция осталась без света из-за продолжения боевых действий

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

"В связи с продолжением боевых действий примерно в 22:00 06.06. была обесточена Донецкая фильтровальная станция", - информирует министерство.

В связи с продолжением боевых действий примерно в 22.00 06.06. была обесточена Донецкая фильтровальная станция. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 7 июня 2018 г.

6 июня в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий отметили, что они не исключают остановки Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в связи с непрерывным обстрелом