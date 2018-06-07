Донецкая фильтровальная станция снова обесточена из-за обстрелов
7 июня, 2018, 11:43
Донецкая фильтровальная станция осталась без света из-за продолжения боевых действий
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.
"В связи с продолжением боевых действий примерно в 22:00 06.06. была обесточена Донецкая фильтровальная станция", - информирует министерство.
В связи с продолжением боевых действий примерно в 22.00 06.06. была обесточена Донецкая фильтровальная станция.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 7 июня 2018 г.
6 июня в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий отметили, что они не исключают остановки Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в связи с непрерывным обстрелом
- Напомним, Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу из-за обстрелов.
- Вечером 17 мая в результате обстрелов приостановила работу Донецкая фильтровальная станция на несколько дней .
- В апреле Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу. Была прекращена подача воды в шесть населенных пунктов Донецкой области : Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-