Виталий Портников: "большая семерка" хочет давить и разговаривать

23 апреля, 2018, 11:54

Портников Виталий

Каждый день отсутствия реального взаимопонимания между Москвой и Западом делает более понятной для ведущих стран мира природу российско-украинского кризиса

Министры иностранных дел стран "большой семерки" оказались единомышленниками в вопросе о дальнейших отношений с Москвой. Руководители внешнеполитических ведомств ведущих стран мира уверены в необходимости продолжать санкции против России, обвиняют ее в дестабилизации других стран, отравлении в Солсбери и прочих преступлениях.

Но, вместе с тем, они готовы к диалогу с Москвой - потому что рассчитывают, что их сигнал будет воспринят правильно. Что есть альтернатива давлению - взаимопонимание, нормальные отношения, отказ от дестабилизации, возвращение к безопасному миру...

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И в этом - главная ошибка стран "большой семерки" по отношению к России. В Москве убеждены, что действия "семерки" - давление, которому просто нужно противостоять. И это противостояние и будет лучшим ответом на любые санкции. Что Запад хочет не равноправных отношений с Москвой, а ее "подчинения".

Другой вопрос - а что в Кремле понимают под равноправием? И на этот вопрос, по-моему, не очень сложно ответить, учитывая опыт последних лет. Российское понимание равноправия - это понимание хулигана, который уверен, что правоохранительные органы не должны задерживать его за очередной дебош. Что он вправе делать все, что ему заблагорассудится. Тем более, когда он "на районе". А "район" российского дебошира - весь бывший Советский Союз, а теперь уже и Ближний Восток.

Можно, конечно, огорчаться из-за такого упрямого непонимания реальности. Но оставим это огорчение политикам стран "большой семерки".

Нежелание Москвы договариваться - это еще и гарантия того, что договариваться не будут за наш счёт.

И каждый день отсутствия реального взаимопонимания между Москвой и Западом ощутимо отражается на отношении ведущих стран мира к Украине, к подлинной природе российско-украинского кризиса.

Уже сам тот факт, что на встречу министров иностранных дел "большой семерки" был приглашен глава внешнеполитического ведомства нашей страны Павел Климкин говорит об изменении этого отношения Запада к Украине. И, кстати, к России. Ведь такое приглашение - тоже еще один сигнал России. Только вряд ли Москва способна его правильно расшифровать.