Полиция блокировала сайт, который показывал пиратскую версию "Киборгов"
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сервер ресурса находился за пределами Украины. Сам сайт kinoprostir.com действовал в течение последних трех лет. В результате его противоправной деятельности правообладателям нанесен ущерб более чем на 2,5 миллиона гривен. 8 июня работа сайта была приостановлена.
Сотрудники киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс. Так, в течение последних трех лет интернет-ресурс kinoprostir.com давал возможность своим пользователям без разрешения правообладателей воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений. В частности, и украинский фильм “Киборги”.
На Киевщине, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск. Таким образом, была изъята компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, которые подтверждают причастность мужчины к этой противоправной деятельности.
После получения их результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
- В декабре фильм "Киборги" установил новый рекорд кассовых сборов за первый уикенд, собрав более 8 млн гривен.
- Через неделю кассовые сборы ленты удвоились и составили 15,7 млн гривен.
- В результате “Киборги” попали в топ-7 самых кассовых украинских фильмов 2017 года.
- Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что "Киборги" стали абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины.
- Американские зрители стоя аплодировали после премьерного показа украинской военной драмы “Киборги” в США.
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