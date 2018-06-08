Полиция блокировала сайт, который показывал пиратскую версию "Киборгов"

8 июня, 2018, 19:07

Кіберполиция пресекла деятельность пиратского сайта, который транслировал фильм украинского производства "Киборги"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сервер ресурса находился за пределами Украины. Сам сайт kinoprostir.com действовал в течение последних трех лет. В результате его противоправной деятельности правообладателям нанесен ущерб более чем на 2,5 миллиона гривен. 8 июня работа сайта была приостановлена.

Сотрудники киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс. Так, в течение последних трех лет интернет-ресурс kinoprostir.com давал возможность своим пользователям без разрешения правообладателей воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений. В частности, и украинский фильм “Киборги”.

На Киевщине, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск. Таким образом, была изъята компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, которые подтверждают причастность мужчины к этой противоправной деятельности.

После получения их результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.