6 украинских фильмов, которые собрали больше всего денег в 2017 году

25 декабря, 2017, 17:00

Украинское кино наконец начало выходить в плюс. Рассказываем, кто собрал больше всех

В этом году в Украине впервые за все годы лидером проката стал украинский фильм. То есть его на выходных посмотрело больше всего зрителей.

О таком еще несколько лет назад украинское кино могло только мечтать, а сейчас отечественные фильмы собирают полные залы и все больше напоминают качественные голливудские картины.

Эспрессо.TV собрало самые кассовые украинские фильмы, которые вышли в этом году по версии Box Office Mojo - крупнейшего сайта, который подсчитывает кассовые сборы фильмов.

Червоный

Кассовые сборы: $113,93 тыс

Бюджет фильма-20 млн грн

Режиссер: Заза Буадзе

В центре сюжета фильма "Червоный" молодой воин УПА Данило Червоный, которого сыграл актер из Львовского театра им. Леся Курбаса. Герой поднял восстание в сталинском ГУЛАГе, выжил и пытается вырваться на волю.

Режиссером фильма стал известный грузинский художник Заза Буадзе, который уже несколько лет работает в Украине. Сценарий к фильму написал автор одноименной книги Андрей Кокотюха.

Картину снимали три месяца без перерерывов. Для фильма даже с нуля построили настоящий концлагерь неподалеку от Кривого Рога.

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Кроме того, съемки проходили в Одессе и недалеко от Луцка, где воспроизводили масштабные сцены сражений воинов УПА с нацистами и НКВД. В эпизодах и массовых сценах принимали участие бывшие заключенные с настоящими криминальными биографиями.

Инфоголик

Кассовые сборы - $189,47 тыс

Бюджет - 4 млн грн

Режиссер: Валентин Шпаков, Владислав Климчук

Первый полнометражный фильм студии "Мамахохотала". Рассказывает об инвест-менеджере Максиме, который не представляет своей жизни без новостей и смартфона. Но в один прекрасный день все, что он прочитал в новостях, воплощается в жизнь и Макс не знает как это исправить.

От него ушла невеста, проблемы на работе и он не может найти решение..

В фильме появляется Павел Зибров, играющий экстрасенса, который в свободное время подрабатывает таксистом. В “Инфоголике” певец очень тонко поиздевался над своим сценическим образом, даже показывает средний палец на камеру.

Фильм окупился в прокате на украинском рынке, но из-за маленького бюджета собрал не так уж и много в целом.

Во время проката “Инфоголик” был очень популярен, потому что в Украине нечасто появляются комедии отечественного производства. Критики же фильм оценили не очень высоко.

Горькая жатва (Гіркі жнива)

Кассовые сборы в Украине: $322,79

Бюджет: $20 млн

Режиссер: Джордж Менделюк

Канадский фильм, снятый в Украине за деньги украинской диаспоры, который рассказывает об истории любви в разгар украинского Голодомора.

"Горькая жатва" - это первая англоязычная художественная кинокартина о Голодоморе. Все главные актеры - англоязычные, но в фильме также снялись Остап Ступка и Александр Печерица.

Работа над фильмом началась еще во времена Януковича. Съемки закончили через два дня после бегства экс-президента Януковича. Актеры ленты видели протесты, происходившие в то время в стране, и поддерживали их.

Фильм рассказывает о молодом украинском парне, потомке козацкого рода. Он хочет показать миру тот ужас, который происходит в его стране, ведь его родные и земляки становятся жертвами голода.

Авторы ленты тесно сотрудничали с историком Орестом Субтельным. Режиссер изучал книги и труды о Голодоморе, чтобы правдоподобно воспроизвести все события.

Все деньги на создание фильма выделил продюсер Ян Игнатович. Хоть фильм не украинский, но в нем рассказывается об украинской трагедии.

Киборги

Кассовые сборы - $560,71 тыс (еще в прокате)

Бюджет: 48 млн грн

Режиссер: Ахтем Сейтаблаев

Авторы фильма почти документально воссоздали события в Донецком аэропорту.

Сценарист Наталья Ворожбит общалась с бойцами, они консультировали кинематографистов относительно определенных сцен и были на съемочной площадке, некоторые из военных принимали участие в съемках.

Авторы фильма отметили, что они пытались снять очень честное кино. И это их попытка рассказать о том, что болит.

По сюжету вместе воевать против врага собрались абсолютно разные люди, которых объединяет любовь к Украине и желание жить в мирной стране.

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Команда "Киборгов" и Фонд "Вернись живым" организовали инициативу #ЯНебайдужий!. С каждого приобретенного билета 5 гривен будут перечислены на помощь семьям погибших в боях за Донецкий аэропорт.

"Киборги" собрали за два уикенда показа свыше 15,752 млн грн. Ленту посмотрели более 212 тысяч зрителей. Лента побила предыдущий рекорд фильма "DZIDZIO Контрабас", который за первые две недели собрал 15,02 млн грн.

Сторожевая застава

Кассовые сборы: $701,98 тыс

Бюджет: 40,3 млн грн

Режиссер: Юрий Ковалев

Первое украинское фэнтези, которое в первый же уикенд собрало рекордную сумму - 8,1 млн грн. Рекорд вскоре побили "Киборги". Но покрыть бюджет фильма кассовым сборам так и не удалось.

Картина рассказывает о современном школьнике Витьке, который через загадочный портал времени попадает в прошлое — в средневековую Киевскую Русь. Там он спасается от смертельных опасностей, встречает легендарных богатырей Добрыню, Илью и Олешко и вступает в битву с мифическими существами.

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Отдельно стоит отметить костюмы в фильме. На разработку эскизов художнику по костюмам понадобилось полтора месяца. Только на усы и бороды главных героев ушло 2 кг волос буйвола. Всего было изготовлено 40 бород и 30 париков.

Костюмы главных героев дополнены настоящими раритетными аксессуарами из частных коллекций. Например, латы Добрыне и состоят из полутысячи пластин, а весит костюм богатыря более 30 кг.

DZIDZIO Контрабас



Кассовые сборы: $822,88 тыс

Бюджет: не разглашается

Режиссер: Олег Борщевский

"DZIDZIO Контрабас" стал рекорсменом этого года. Фильм собрал больше всего из всех украинских фильмов и впервые возглавил рейтинг прокатного списка в Украине.

Это комедия о контрабанде, простом парне из села и человеческой изобретательности.

Главную роль в фильме сыграл Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, ему и принадлежит идея фильма. По словам исполнителя, он давно хотел снять полнометражный фильм и вот это наконец случилось.

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Авторы не разглашают стоимость фильма, но заверили, что кассовые сборы не только покрывают бюджет, но и превышают его.

В “Контрабасе” снялась мама Михаила Хомы Галина, а также Игорь Кондратюк.