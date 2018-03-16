В американском Конгрессе стоя аплодировали ленте "Киборги"
16 марта, 2018, 16:58
Американские зрители стоя аплодировали после премьерного показа украинской военной драмы “Киборги” в США
Об этом сообщает Укринформ.
Режиссер ленты Ахтем Сейтаблаев перед показом заявил, что фильм "Киборги" рассказывает не о войне, а о мире, который хочет построить украинская нация и жить по стандартам и ценностями цивилизованного человечества.
Он подчеркнул, что своей работой также хотел рассказать о том, что мир сейчас является свидетелем "рождения новой украинской нации".
"Конечно, я волнуюсь, как когда-то волновался перед премьерой ленты в Украине, потому что это первый показ в Соединенных Штатах Америки и в таком знаковом месте, как Конгресс США", - отметил режиссер.
После окончания показа аудитория аплодировала стоя режиссеру и продюсеру ленты, которые находились в зале.
- В декабре фильм "Киборги" установил новый рекорд кассовых сборов за первый уикенд, собрав более 8 млн гривен.
- Через неделю кассовые сборы ленты удвоились и составили 15,7 млн гривен.
- В результате “Киборги” попали в топ-7 самых кассовых украинских фильмов 2017 года.
- Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что "Киборги" стали абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины.
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