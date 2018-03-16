В американском Конгрессе стоя аплодировали ленте "Киборги"

16 марта, 2018, 16:58

Американские зрители стоя аплодировали после премьерного показа украинской военной драмы “Киборги” в США

Об этом сообщает Укринформ.

Режиссер ленты Ахтем Сейтаблаев перед показом заявил, что фильм "Киборги" рассказывает не о войне, а о мире, который хочет построить украинская нация и жить по стандартам и ценностями цивилизованного человечества.

Он подчеркнул, что своей работой также хотел рассказать о том, что мир сейчас является свидетелем "рождения новой украинской нации".

"Конечно, я волнуюсь, как когда-то волновался перед премьерой ленты в Украине, потому что это первый показ в Соединенных Штатах Америки и в таком знаковом месте, как Конгресс США", - отметил режиссер.

После окончания показа аудитория аплодировала стоя режиссеру и продюсеру ленты, которые находились в зале.