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НАПК проверит е-декларацию Мураева

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о полной проверке электронных деклараций 12 государственных служащих

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Ведомство полностью проверять е-декларации за 2015-2017 годы, в частности, внефракционного народного депутата Евгения Мураева, прокурора Киевской местной прокуратуры Олега Белоуса, народных депутатов Вячеслава Богуслаева и Игоря Шкири, первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова.

Кроме того НАПК продлило срок проверки деклараций 33 высших должностных лиц государства.

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