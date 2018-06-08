НАПК проверит е-декларацию Мураева
8 июня, 2018, 20:50
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о полной проверке электронных деклараций 12 государственных служащих
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Ведомство полностью проверять е-декларации за 2015-2017 годы, в частности, внефракционного народного депутата Евгения Мураева, прокурора Киевской местной прокуратуры Олега Белоуса, народных депутатов Вячеслава Богуслаева и Игоря Шкири, первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова.
Кроме того НАПК продлило срок проверки деклараций 33 высших должностных лиц государства.
- Напомним, Мураев заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов готовил поджоги и взрывы.
- ГПУ инициировала расследование в отношении депутата Мураева, который назвал политзаключенного Олега Сенцова террористом. Расследование происходит по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины.
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