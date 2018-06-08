ГПУ открыла дело о государственной измене за высказывания Мураева о Сенцове
8 июня, 2018, 15:54
ГПУ инициировала расследование по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) в отношении депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева, который назвал политзаключенного Олега Сенцова террористом
Об этом повдомила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Основанием для регистрации стало провозглашение с трибуны парламента нардепом Пашинским речи о неправомерных действиях Мураева. Мураев накануне в интервью 112 каналу дал правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова как террориста, а именно человека, готовившего поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова на особ, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм", - написала Сарган.
Досудебное расследование поручено Главному следственному управлению СБУ, процессуальное руководство - Генпрокуратуре.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинский, находящихся в России и аннексирована Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Российская телеведущая Ксения Собчак после разговора с Сенцов сообщила, что у него выпадают зубы.
- Сенцову делают внутривенные инъекции. Он похудел на 8 кг, есть угроза отказа почек.
- Сенцов написал письмо лидерам G7.
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