8 июня, 2018, 15:54

ГПУ инициировала расследование по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) в отношении депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева, который назвал политзаключенного Олега Сенцова террористом

Об этом повдомила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Основанием для регистрации стало провозглашение с трибуны парламента нардепом Пашинским речи о неправомерных действиях Мураева. Мураев накануне в интервью 112 каналу дал правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова как террориста, а именно человека, готовившего поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова на особ, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм", - написала Сарган.

Досудебное расследование поручено Главному следственному управлению СБУ, процессуальное руководство - Генпрокуратуре.