Нардеп Мураев считает Сенцова террористом и поджигателем

7 июня, 2018, 20:00

Народный депутат Евгений Мураев заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов готовил поджоги и взрывы

Об этом сказал нардеп в эфире "112 Украина".

Недавно в сети появились новые протоколы допросов Геннадия Афанасьева, который давал показания против Олега Сенцова и ряда других активистов. Афанасьев рассказал, что Сенцов якобы принимал участие в поджоге дома лидера КПУ Петра Симоненко в Гореничах в 2014 году.

Депутата Мураева пригласили на эфир, чтобы обсудить новые детали в деле Сенцова, осужденного на 20 лет колонии строгого режима в Российской Федерации.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. Человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав", - заявил Мураев.

Он также считает, что заявления Афанасьева, что тот давал показания под давлением Кремля, является ложью, и Сенцова "сдали" намеренно.

"После Савченко привластная коалиция начинает биться и формировать новый образ бойца с режимом соседней страны", - добавил нардеп.