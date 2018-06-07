Нардеп Мураев считает Сенцова террористом и поджигателем
Об этом сказал нардеп в эфире "112 Украина".
Недавно в сети появились новые протоколы допросов Геннадия Афанасьева, который давал показания против Олега Сенцова и ряда других активистов. Афанасьев рассказал, что Сенцов якобы принимал участие в поджоге дома лидера КПУ Петра Симоненко в Гореничах в 2014 году.
Депутата Мураева пригласили на эфир, чтобы обсудить новые детали в деле Сенцова, осужденного на 20 лет колонии строгого режима в Российской Федерации.
"Сенцова можно по-разному воспринимать. Человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав", - заявил Мураев.
Он также считает, что заявления Афанасьева, что тот давал показания под давлением Кремля, является ложью, и Сенцова "сдали" намеренно.
"После Савченко привластная коалиция начинает биться и формировать новый образ бойца с режимом соседней страны", - добавил нардеп.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Сестра украинского политзаключенного рассказала, что Сенцов похудел на 8 кг, есть угроза отказа почек.
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