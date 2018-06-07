Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД

7 июня, 2018, 20:56

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сумма сделки между Францией и Украиной составляет 551 млн евро. Эти средства Украина получит через специальное заимствования под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.

"Мы получаем по очень хороших ценах почти мгновенно за три с половиной года целый пул вертолетов, которые обеспечат новую систему безопасности страны", - подчеркнул глава МВД Арсен Аваков.

Министр подчеркнул, что новые вертолеты помогут решить вопрос санитарной авиации, будут эвакуировать людей в горах, во время пожаров и наводнений. Кроме того, специальные 10-тонные вертолеты привлекать к тушению пожаров. По условиям контракта, Украина получит 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125.

Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников. А также обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.