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Украина возьмет в кредит 55 французских вертолетов за полмиллиарда евро


фото: helicopters.airbus
Украина и Франция подписали соглашение поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Планируется, что вертолетный парк МВД пополнится 55 сверхсовременными вертолетами компании Airbus Helicopters, которые будут выполнять задачи для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

По словам главы МВД Арсена Авакова, уже в этом году Украина получит первые четыре вертолета для новой службы реагирования министерства, которые будут выполнять спасательную и медицинскую функции.

"Сегодня мы подписали Соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которойго около 551 миллиона евро. Французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а потом еще 18 вертолетов”, - отметил Аваков.

Из 55 вертолетов будет 21 модель вертолета Н22521, который имеет грузоподъемность более 10 тонн. Такая техника не выпускается в Украине, а первые четыре машины мы получим уже в этом году.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: аєромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечение безопасности на дорогах".

Арсен Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма в 1 миллиард гривен на обновление вертолетного парка. Но, кроме этого, французская сторона предоставляет отличные финансовые условия, в том числе, кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

  • 23 марта Украина и Франция подписала Заявление о намерениях относительно развития двустороннего сотрудничества между Министерством внутренних дел Украины и Министерством Европы и иностранных дел Франции.
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