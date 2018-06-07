ФИФА запретила выступление Чичериной во время ЧМ-2018. Певица говорит, что виноваты "футболобандеровцы"

7 июня, 2018, 12:51

ФИФА запретила российской певице Юлии Чичериной выступать на фестивале во время ЧМ-2018 из-за поддержки террористов "ЛНР/ДНР"

Об этом сообщает "Трибуна".

Причиной стала поддержка Чичериной террористических группировок на Донбассе. 39-летняя певица выступала с концертами в так называемой "ДНР" и даже получила паспорт другой псевдореспублики - "ЛНР".

Ранее выступление Чичериной планировалось 15 июня в Ростове-на-Дону на фан-фестивале и, якобы, было согласовано ФИФА с концертным директором певицы. Однако за неделю до чемпионата певице прислали письмо, в котором сообщалось, что ФИФА решила отказаться от выступления Чичериной из-за репутационных рисков в связи с последними работами музыкантши, связанными с военными темами. В частности, в письме есть ссылка на один из последних клипов Чичериной "На передовой", в котором пропагандируются российские террористические группировки на Донбассе.

"Слава богу, "футболобандеровцы" запретили меня", - написала Чичерина в facebook.

Ранее стало известно, что УЕФА не будет наказывать "Рому" за флаги "ДНР", которые фанаты римлян вывесили во время матча Лиги чемпионов.

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