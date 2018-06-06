Ученые предлагают бороться с раком искусственным костным мозгом

6 июня, 2018, 20:06

Ученые из Базельского университета в Швейцарии представили искусственную ткань, которая может имитировать функцию биологической и создавать стволовые клетки-предшественники

Об этом пишет The Atlas.

Для функционирования искусственного костного мозга человеческие мезенхимальные клетки, из которых и выходят клетки крови, объединили с трехмерным пористым керамическим каркасом. Эту модель человеческого костного мозга ученые поместили в перфузионный биореактор для соединения биологического и синтетического материала.

В результате выяснилось, что искусственная ткань работала в течение 20 дней, а также имела схожую молекулярную структуру с оригиналом. В дальнейшем с помощью этого исследования можно будет узнать, как болезни влияют на появление крови, а также уничтожают ее.

"Теперь мы сможем брать клетки больного раком человека и воспроизводить модели разных заболеваний, чтобы прослеживать динамику лечения и возможные пути развития болезни", - рассказал автор исследования Иван Матрин.

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