Ученые предлагают бороться с раком искусственным костным мозгом
Об этом пишет The Atlas.
Для функционирования искусственного костного мозга человеческие мезенхимальные клетки, из которых и выходят клетки крови, объединили с трехмерным пористым керамическим каркасом. Эту модель человеческого костного мозга ученые поместили в перфузионный биореактор для соединения биологического и синтетического материала.
В результате выяснилось, что искусственная ткань работала в течение 20 дней, а также имела схожую молекулярную структуру с оригиналом. В дальнейшем с помощью этого исследования можно будет узнать, как болезни влияют на появление крови, а также уничтожают ее.
"Теперь мы сможем брать клетки больного раком человека и воспроизводить модели разных заболеваний, чтобы прослеживать динамику лечения и возможные пути развития болезни", - рассказал автор исследования Иван Матрин.
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- Исследователи из Медицинской школы Стэнфорда недавно обнаружили, что активация T-лимфоцитов в злокачественных опухолях уничтожает раковые клетки и позволяет бороться даже с отдаленными метастазами. Суть метода заключается в одновременной инъекции двух иммуностимулирующих агентов непосредственно в опухоль.
- Также существуют доказательства, что еда на вашей тарелке может влиять на разрастание рака или появление метастазов (распространение рака на другие части тела), считают британские ученые из Кембриджа.
- Группа выпускников Университета Макмастера в Канаде разработала прототип недорогого детектора рака кожи, который диагностирует заболевание по разнице температур.
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