Колбаса вызывает рак. Убедительные причины отказаться от любимой еды

1 февраля, 2018, 11:05

Почему есть колбасу - это почти как курить и почему даже колбаса с "хорошим" составом вредит здоровью

Обработанное мясо вызывает рак. Это окончательный вывод ученых и врачей, о котором официально заявили еще в 2015 году.

До украинцев такие новости долетают очень медленно, поэтому колбаса до сих пор остается любимой пищей большинства.

Бутерброд с колбасой на завтрак, сосиски на обед и ветчина на ужин. Такой рацион не то, что не имеет никакой питательной ценности, но и сильно вредит организму.

Обработанное мясо - это такое, которое готовится путем соления, копчения, сушки или консервирования. То есть разнообразные колбасы, сосиски, бекон и копчености и они уже два года как в официальном списке врагов здоровья человека.

Эти продукты отнесли к первой группе канцерогенности. То есть они вызывают рак и это научно доказанный факт.

В 2015 году Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) приравняла употребление колбасных продуктов к курению, ведь риски для здоровья у них почти одинаковые.

Также регулярное употребление обработанного мяса можно сравнить с использованием асбеста - токсического материала, который используют в строительстве.

По состоянию на 2014 год, 90% украинцев регулярно покупают колбасу. А это девять из десяти украинцев.

За три года после проведения исследования цифры несколько изменились. Об этом можно говорить и по отчетам мясоперерабатывающих заводов. Например, в 2016 году производство колбасных изделий сократилось на 2,6%.

По данным Государственной службы статистики, сокращение производства в основном связано с финансовым кризисом, спрос на колбасные изделия существенно уменьшился.

И теперь их трактуют как своеобразное лакомство. Например, больше колбасы покупают в декабре, перед новогодними праздниками.

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Однако не все отказываются от колбасы, если она становится дорогой. Многие просто переходят на более дешевые виды. В основном это студенты и люди преклонного возраста, у которых мизерный доход. Но именно им категорически нельзя употреблять эти продукты.

Что должно быть в колбасе и что в ней на самом деле

В колбасе редко бывает качественное мясо. Если оно там вообще есть. Обычно это мясные обрезки и субпродукты: кожа, хрящи и жир. В хорошей колбасе должно быть не менее 60% мяса.

В процессе переработки используется до 98% туши животного. Из кожи и костей вытапливается жир, который затем добавляется в фарш. Хрящи и кожа потом также перемалываются к колбасам.

В отношении “хорошей” колбасы естественным загустителем есть жир. Но в дешевых изделиях для структуры добавляют гидрогенизированные растительные жиры, например, пальмовое масло.

В процессе переработки в жирные кислоты, которые содержат в пальмовом масле, меняют свою структуру и превращаются в опасные для здоровья трансжиры. Поэтому соя - не самое худшее, что можно найти в колбасе.

Также стоит отметить, что колбасу и сосиски нельзя обжаривать, варить или запекать. Хотя многие не представляют как можно есть сырые сосиски.

Компоненты, которые содержатся в колбасных изделиях, способны агрессивно окисляться при температурной обработке и становятся мощными канцерогенами, которые провоцируют рак.

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К тому же, многие украинцы жарят сосиски и колбасу на масле, которое эти изделия впитывают. Тем самым это делает блюдо в разы каллорийнее и губительнее.

Конечно, существуют и хорошие производители, которые придерживаются классической рецептуры и соотношений. Однако такие мясные изделия довольно дорогие и большого спроса на них нет.

Но даже в колбасе с относительно хорошим составом, есть четыре больших минуса: много жира, много соли, много калорий и консерваторы.

Много соли противопоказано употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек, беременным женщинам, а также тем кто страдает от отеков. Так пересаливать пищу дома мы не можем.

Огромное количество жира делает колбасу опасной для людей с атеросклерозом, сахарным диабетом и ожирением. А избыток калорий способствует набору лишнего веса.

Максимальный срок годности колбасы с правильным составом - 2 дня. А это работа в убыток для мясоперерабатывающих заводов, поэтому они пытаются всеми способами увеличить срок ее годности не очень хорошими способами.

Как рассказал Эспрессо.TV диетолог-консультант Лора Филипова, понятие “хорошая колбаса” в супермаркете идет от обратного. То есть выбирать надо такую, в которые больше всего мяса и меньше всего разнообразных приложений.

"В дешевых сосисках очень много сои, манки и даже сахара. Поэтому получается, что это быстрые углеводы в условно белковом продукте. Лучше всего выбирать колбасу по цене. Она не может стоить дешевле мяса", - говорит диетолог.

Из белкового продукта, которым якобы есть колбасные изделия, мы должны получать качественный белок. А в сосисках и копченостях больше жира. Но избыток жира - это не самое худшее, что может быть. Вреднее добавки, содержащиеся в обработанном мясе.

Например, нитрит натрия делает колбасу приятного розового цвета, вместо серого. Видели ли вы когда-нибудь колбасу ярко-розового цвета? В процессе приготовления этот элемент может переходить в различные соединения, которые вызывают рак.

Его также используют для улучшения вкуса, а также для предотвращения роста бактерий. Это позволяет недобросовестным производителям добавлять в фарш несвежее мясо, а нитрит натрия убережет потребителей от пищевых отравлений.

Усилители вкуса, которые точно есть в составе колбас, приводят к перееданию. А это чревато лишним весом, а потом ожирением и диабетом. К тому же после длительного употребления мясных изделий с усилителями вкуса, вы не захотите кушать "обычную" еду, ведь она будет казаться пресной.

Колбаса = курение

Всемирная Организация Здравоохранения официально признала колбасы, сосиски и другие мясные полуфабрикаты вредными для здоровья. Их лучше не употреблять вообще людям с хроническими заболеваниями, а здоровым ограничить употребление до 50 грамм в сутки.

Такие выводы ВОЗ сделала на основе ряда научных исследований о связи переработанного мяса и рака.

Например, американские ученые из Центра рака в Гавайях в течение семи лет следили за здоровьем 190 тысяч человек в возрасте 45-75 лет. Добровольцы, которые употребляли более переработанного мяса имели на 67% выше риск рака поджелудочной железы.

По данным ученых, такой эффект на здоровье человека имеет нитрит натрия. В процессе приготовления определенных мясных продуктов добавки сочетаются с природными аминами в мясе и образуют канцерогенные соединения.

Употребление колбасных изделий связывают и с другими хроническими заболеваниями. Ученые доказали связь употребления колбасы с риском возникновения гипертонии, заболеваний сердца, хронического обструктивного заболевания легких и рака желудка и кишечника.

Выводы ученых говорят о том, что употребление колбасных изделий увеличивает риск возникновения этих болезней, а не точно к ним приводит.

Заменить колбасу можно очень легко. Диетолог Лора Филипова советует заменить колбасу мясом. А если очень хочется - колбасами и сосисками домашнего производства.

"Колбасы, копчености и сосиски - это не продукт для ежедневного употребления, особенно если вы следите за своим здоровьем. Эти продукты могут появляться в холодильнике, но очень редко", - говорит диетолог.

Заменить колбасу можно очень просто - запекать кусок мяса в специях. Так, без усилителей вкуса и жира, но это гораздо полезнее. Если же очень хочется сосисок - не более 50 грамм в сутки. Это допустимая норма, которая не вредит здоровью.