Франция обещает объяснить Италии, почему нельзя отменить антироссийские санкции
6 июня, 2018, 18:00
Франция выступает против скорой отмены европейских санкций, введенных против России за ее агрессию в Украине
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя заявления новоназначенного премьер-министра Италии, информирует "Радио Свобода".
"Когда мы достигнем прогресса (в решении вооруженного конфликта на Донбассе, – ред.), то сможем начать ставить вопрос о санкциях. И именно это мы расскажем Италии", – сказал министр.
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- Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство выступит за пересмотр существующего режима антироссийских санкций.
- По данным СМИ, Италия не будет сопротивляться продолжению экономических санкций против России в конце июня.
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