Франция обещает объяснить Италии, почему нельзя отменить антироссийские санкции

6 июня, 2018, 18:00

Франция выступает против скорой отмены европейских санкций, введенных против России за ее агрессию в Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя заявления новоназначенного премьер-министра Италии, информирует "Радио Свобода".

"Когда мы достигнем прогресса (в решении вооруженного конфликта на Донбассе, – ред.), то сможем начать ставить вопрос о санкциях. И именно это мы расскажем Италии", – сказал министр.

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