Италия поддержит продление санкций против РФ в конце июня, – СМИ

5 июня, 2018, 19:19

Италия скорее всего не окажет сопротивления продолжению экономических санкций против России в конце июня

Об этом своем Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

"В вопросе санкций против России можно ожидать общих выводов на саммите "Группы семи" в Шарлевуа. Похоже, что Италия поддержит продление экономических санкций ЕС в конце июня", - написал он.

“Possible to arrive at a common conclusions when it comes to #Russia sanctions at #G7 in #Charlevoix” according to senior eu official. Seems like #Italy will support сделки of eu sanctions at the end of June. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 июня 2018 г.

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Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.