 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Италия поддержит продление санкций против РФ в конце июня, – СМИ

Италия скорее всего не окажет сопротивления продолжению экономических санкций против России в конце июня

Об этом своем Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

"В вопросе санкций против России можно ожидать общих выводов на саммите "Группы семи" в Шарлевуа. Похоже, что Италия поддержит продление экономических санкций ЕС в конце июня", - написал он.

Читайте также: Триумф радикалов. Выборы в Италии выиграли евроскептики и популисты

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2018 вторник

больше новостей

5 июня, 2018 вторник

4 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать