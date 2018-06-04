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"Беспрецедентный цинизм": Порошенко отреагировал на приговор Сущенко


фото: tass
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, вынесенный российским судом

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

По мнению президента, беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает – кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломать дух украинцев.

"Уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор сам себе", - говорится в сообщении Порошенко.

Как сообщалось, 4 июня в Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста Романа Сущенко по обвинениям в шпионаже.

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