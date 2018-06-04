"Беспрецедентный цинизм": Порошенко отреагировал на приговор Сущенко
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
По мнению президента, беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает – кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломать дух украинцев.
"Уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор сам себе", - говорится в сообщении Порошенко.
Беспрецедентный цинизм российского «суда», который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает – кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломать дух украинцев. pic.twitter.com/tTL9CDOMfe— Петр Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2018 г.
Уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными «приговорами» Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор сам себе.— Петр Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2018 г.
Как сообщалось, 4 июня в Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста Романа Сущенко по обвинениям в шпионаже.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Основной суд по делу Сущенко может начаться в январе 2018 года.
- Журналисту Сущенко россияне разрешили свидание с женой и дочерью.
- Романа Сущенко планируют посадить на 20 лет.
- В Сущенко ухудшается зрение из-за плохих условий в СИЗО.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-