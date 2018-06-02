 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трампу не понравилась встреча Лаврова с Ким Чен Ыном

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не понравилось то, что лидер КНДР Ким Чен Ын 31 мая встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами, сообщает телеканал CBS.

"Вчерашняя российская встреча мне не понравилась. Я спросил:"Какова ее цель?" Но она могла бы быть положительной. Если встреча имеет положительный характер, мне это нравится, если же нет - я впадаю в отчаяние", - подчеркнул Трамп.

Читайте также: Потепление на 38-й параллели. Стала ли Корея  ближе к завершению 70-летней войны

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2018 суббота

больше новостей

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать