Трампу не понравилась встреча Лаврова с Ким Чен Ыном
2 июня, 2018, 15:34
Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не понравилось то, что лидер КНДР Ким Чен Ын 31 мая встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым
Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами, сообщает телеканал CBS.
"Вчерашняя российская встреча мне не понравилась. Я спросил:"Какова ее цель?" Но она могла бы быть положительной. Если встреча имеет положительный характер, мне это нравится, если же нет - я впадаю в отчаяние", - подчеркнул Трамп.
Trump on kim's meeting with Russian foreign minister: "I didn't like it. It could be very positive, too. I didn't like the Russian meeting yesterday. I said, 'what's the purpose of that?' But it could be a positive meeting." https://t.co/he9uLA17dy pic.twitter.com/BFdC5nxEOl— CBS News (@CBSNews) 1 июня 2018 г.
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- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- Встреча северокорейского диктатора с Трампом возможно состоится 12 июня, хотя ее проведения до сих пор под вопросом.
- Трамп подтвердил эту дату.
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