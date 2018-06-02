Трампу не понравилась встреча Лаврова с Ким Чен Ыном

2 июня, 2018, 15:34

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не понравилось то, что лидер КНДР Ким Чен Ын 31 мая встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами, сообщает телеканал CBS.

"Вчерашняя российская встреча мне не понравилась. Я спросил:"Какова ее цель?" Но она могла бы быть положительной. Если встреча имеет положительный характер, мне это нравится, если же нет - я впадаю в отчаяние", - подчеркнул Трамп.

Trump on kim's meeting with Russian foreign minister: "I didn't like it. It could be very positive, too. I didn't like the Russian meeting yesterday. I said, 'what's the purpose of that?' But it could be a positive meeting." https://t.co/he9uLA17dy pic.twitter.com/BFdC5nxEOl — CBS News (@CBSNews) 1 июня 2018 г.

Читайте также: Потепление на 38-й параллели. Стала ли Корея ближе к завершению 70-летней войны