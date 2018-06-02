Огромный пожар в Олешковских песках потушили
2 июня, 2018, 15:47
Утром в субботу, 2 июня 2018 года, спасатели полностью ликвидировали масштабный пожар, охвативший леса вблизи села Раденск Херсонской области еще в понедельник, 28 мая
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На месте происшествия продолжается дежурство спасателей.
- Напомним, что этот пожар возник 28 мая около 13:30 возле села Раденск Олешковское района Херсонской области - это памятник природы Олешковские пески. Пламенем было охвачено 100 га.
- 30 мая в 17:00 пожар удалось локализовать.
- Причиной пожаров стал умышленный поджог, а уж распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.
- Отныне леса Херсонщины будут охранять военные.
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