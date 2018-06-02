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Огромный пожар в Олешковских песках потушили

Утром в субботу, 2 июня 2018 года, спасатели полностью ликвидировали масштабный пожар, охвативший леса вблизи села Раденск Херсонской области еще в понедельник, 28 мая

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте происшествия продолжается дежурство спасателей.

  • Напомним, что этот пожар возник 28 мая около 13:30 возле села Раденск Олешковское района Херсонской области - это памятник природы Олешковские пески. Пламенем было охвачено 100 га.
  • 30 мая в 17:00 пожар удалось локализовать.
  • Причиной пожаров стал умышленный поджог, а уж распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.
  • Отныне леса Херсонщины будут охранять военные.
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