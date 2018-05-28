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На Херсонщине горит 100 га леса

В Херсонской области горит лес

По состоянию на 20:00 пожар вблизи с. Раденск Олешковского района охватил 100 гектаров леса, говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства продолжается тушение низового пожара на площади около 100 гектаров в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах. Верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет", – заявили в ГСЧС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что авиация сбросила на огонь 51 тонну воды.

К ликвидации пожара привлекли 138 человек и 47 единиц техники, в том числе 3 единицы авиационной техники (от ГСЧС - 2 самолета Ан-32П, от Министерства обороны - вертолет Ми-8).

В ГСЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

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