На Херсонщине горит 100 га леса
По состоянию на 20:00 пожар вблизи с. Раденск Олешковского района охватил 100 гектаров леса, говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства продолжается тушение низового пожара на площади около 100 гектаров в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах. Верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет", – заявили в ГСЧС.
Кроме того, в ведомстве отметили, что авиация сбросила на огонь 51 тонну воды.
К ликвидации пожара привлекли 138 человек и 47 единиц техники, в том числе 3 единицы авиационной техники (от ГСЧС - 2 самолета Ан-32П, от Министерства обороны - вертолет Ми-8).
В ГСЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.
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