Пожары на Херсонщине: леса будут охранять военные

30 мая, 2018, 21:15

Военнослужащие Вооруженных сил Украины заступают на охрану лесов Херсонщины

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев в Facebook.

В течение последних дней в Олешковском лесоохотничьем хозяйстве возникли два больших пожара: 27 мая - охватил площадь 27 га, 28 мая в Раденском лесничестве образовался еще один пожар, площадь - 600 га.

По информации ГСЧС, причина пожаров - это человеческий фактор, а именно умышленный поджог; распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.

“Мы должны обеспечить максимально быстрое реагирование на поджоги! Поэтому военные совместно с лесниками заступают на охрану лесов Херсонщины. Это даст возможность увеличить периметр охраны лесов и снизить количество поджогов”, - заявил Гордеев.

Сейчас проводится информационная работа с жителями всех населенных пунктов, которые находятся в пределах угрозы лесного пожара, а также налаживается система оповещения.