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Пожары на Херсонщине: леса будут охранять военные


фото: ДСНС
Военнослужащие Вооруженных сил Украины заступают на охрану лесов Херсонщины

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев в Facebook.

В течение последних дней в Олешковском лесоохотничьем хозяйстве возникли два больших пожара: 27 мая - охватил площадь 27 га, 28 мая в Раденском лесничестве образовался еще один пожар, площадь - 600 га.

По информации ГСЧС, причина пожаров - это человеческий фактор, а именно умышленный поджог; распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.

“Мы должны обеспечить максимально быстрое реагирование на поджоги! Поэтому военные совместно с лесниками заступают на охрану лесов Херсонщины. Это даст возможность увеличить периметр охраны лесов и снизить количество поджогов”, - заявил Гордеев.

Сейчас проводится информационная работа с жителями всех населенных пунктов, которые находятся в пределах угрозы лесного пожара, а также налаживается система оповещения.

  • Напомним, лесной пожар на Херсонщине начался 28 мая. Пламя тогда охватило более 100 га леса.
  • 29 мая сообщалось, что борьба с огнем продолжается. Пожарные пытались ликвидировать 130 га низового пожара, а верховой не фиксировали.
  • 30 мая сообщалось, что в Херсонской области уже третий день горит лес, на сегодня площадь возгорания составляет около 580 га.
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