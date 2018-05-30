Пожары на Херсонщине: леса будут охранять военные
Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев в Facebook.
В течение последних дней в Олешковском лесоохотничьем хозяйстве возникли два больших пожара: 27 мая - охватил площадь 27 га, 28 мая в Раденском лесничестве образовался еще один пожар, площадь - 600 га.
По информации ГСЧС, причина пожаров - это человеческий фактор, а именно умышленный поджог; распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.
“Мы должны обеспечить максимально быстрое реагирование на поджоги! Поэтому военные совместно с лесниками заступают на охрану лесов Херсонщины. Это даст возможность увеличить периметр охраны лесов и снизить количество поджогов”, - заявил Гордеев.
Сейчас проводится информационная работа с жителями всех населенных пунктов, которые находятся в пределах угрозы лесного пожара, а также налаживается система оповещения.
- Напомним, лесной пожар на Херсонщине начался 28 мая. Пламя тогда охватило более 100 га леса.
- 29 мая сообщалось, что борьба с огнем продолжается. Пожарные пытались ликвидировать 130 га низового пожара, а верховой не фиксировали.
- 30 мая сообщалось, что в Херсонской области уже третий день горит лес, на сегодня площадь возгорания составляет около 580 га.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-