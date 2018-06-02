На фронте ранены трое защитников Украины
Об этом говорится в размещенной на Facebook сводке пресс-службы Минобороны по состоянию на 18:00.
Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении.
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Российско-оккупационные войска проявили себя вблизи Авдеевки, Опытного и Водяного, а также Новотошковского, что на Луганщине.
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"В течение дня боевики в очередной раз помешали начать работы на Донецкой фильтровальной станции. Враг вел огонь как из минометов по окрестностям Авдеевки, так и непосредственно из стрелкового оружия по Донецкой фильтровальной станции, не дав возможности доставить ремонтные бригады", - говорится в сообщении.
Во время боевых действий в течение текущих суток 3 украинских военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются, предварительно известно о 3-х ликвидированных российских наемниках и 2-х раненых.
- По данным председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, на каждые 2 потери среди украинских воинов приходится около 5 русских и наемников, уничтоженных ответным огнем.
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