На фронте ранены трое защитников Украины

2 июня, 2018, 18:15

В течение текущих суток, 2 июня 2018 года, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой

Об этом говорится в размещенной на Facebook сводке пресс-службы Минобороны по состоянию на 18:00.

Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении.

Читайте также: Чигари Южного. Что поселок освободили ВСУ

Российско-оккупационные войска проявили себя вблизи Авдеевки, Опытного и Водяного, а также Новотошковского, что на Луганщине.

Читайте также: Горловка от войны до тыла

"В течение дня боевики в очередной раз помешали начать работы на Донецкой фильтровальной станции. Враг вел огонь как из минометов по окрестностям Авдеевки, так и непосредственно из стрелкового оружия по Донецкой фильтровальной станции, не дав возможности доставить ремонтные бригады", - говорится в сообщении.

Во время боевых действий в течение текущих суток 3 украинских военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются, предварительно известно о 3-х ликвидированных российских наемниках и 2-х раненых.