На Донбассе ликвидированы 3 российских наемника, 2 ранены

2 июня, 2018, 17:16

В течение текущих суток, 2 июня 2018, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) ликвидированы трое боевиков российско-террористических войск

Об этом со ссылкой на разведку сообщили в штабе ООС, передает пресс-центр Минобороны.

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"Потери противника, по данным разведки, составили: трех оккупанты уничтожен и двое ранены", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в течение текущих суток потерь среди наших войск нет.