Руководитель Донетчины привел статистику погибших по обе стороны линии фронта
Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире еженедельной программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"На сегодняшний день, если посмотреть, где в среднем за одного погибшего украинского воина гибнет 2,6-2,7 орков", - отметил он.
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При этом чиновник несловив категорическое несогласие с рекомендациями ОБСЕ, относительно того, как именно должны вести себя украинские военные в зоне конфликта.
"У меня с Александром Хугом (руководителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.) редко бывают встречи, но мы часто спорим. Он говорит: "Независимо от того, вы отвечаете или нет, вы все равно нарушаете Минские соглашения". Я говорю: "Нормальное явление... Давайте тогда мы не будем отвечать, а как стадо баранов сидеть чтобы по нам лупили". То есть мы первые не нападаем, но ответ даем адекватную", - пояснил председатель Донецкой областной администрации.
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Также Жебривский подтвердил информацию про устроенный россиянами первый "призыв" по возрасту среди местного населения.
По его словам, в этом году молодых людей, которые в 2014 году имели по 14 лет, российское командование уже отправляет погибать на передовую.
- Напомним, на этом же эфире Жебривский рассказал про дистанционное обучение для детей из оккупированных районов, а также о том, почему он не может прекратить водоснабжение Донецка и Горловки.
- Кроме того, глава областной администрации рассказал о настроении внутри ОРДО.
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