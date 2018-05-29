Руководитель Донетчины привел статистику погибших по обе стороны линии фронта

29 мая, 2018, 07:06

На каждые 2 потери среди украинских воинов приходится около 5 россиян и наемников, уничтоженных огнем в ответ

Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире еженедельной программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"На сегодняшний день, если посмотреть, где в среднем за одного погибшего украинского воина гибнет 2,6-2,7 орков", - отметил он.

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При этом чиновник несловив категорическое несогласие с рекомендациями ОБСЕ, относительно того, как именно должны вести себя украинские военные в зоне конфликта.

"У меня с Александром Хугом (руководителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.) редко бывают встречи, но мы часто спорим. Он говорит: "Независимо от того, вы отвечаете или нет, вы все равно нарушаете Минские соглашения". Я говорю: "Нормальное явление... Давайте тогда мы не будем отвечать, а как стадо баранов сидеть чтобы по нам лупили". То есть мы первые не нападаем, но ответ даем адекватную", - пояснил председатель Донецкой областной администрации.

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Также Жебривский подтвердил информацию про устроенный россиянами первый "призыв" по возрасту среди местного населения.

По его словам, в этом году молодых людей, которые в 2014 году имели по 14 лет, российское командование уже отправляет погибать на передовую.