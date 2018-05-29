 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Руководитель Донетчины привел статистику погибших по обе стороны линии фронта

На каждые 2 потери среди украинских воинов приходится около 5 россиян и наемников, уничтоженных огнем в ответ

Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире еженедельной программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"На сегодняшний день, если посмотреть, где в среднем за одного погибшего украинского воина гибнет 2,6-2,7 орков", - отметил он.

Читайте также: Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ

При этом чиновник несловив категорическое несогласие с рекомендациями ОБСЕ, относительно того, как именно должны вести себя украинские военные в зоне конфликта.

"У меня с Александром Хугом (руководителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.) редко бывают встречи, но мы часто спорим. Он говорит: "Независимо от того, вы отвечаете или нет, вы все равно нарушаете Минские соглашения". Я говорю: "Нормальное явление... Давайте тогда мы не будем отвечать, а как стадо баранов сидеть чтобы по нам лупили". То есть мы первые не нападаем, но ответ даем адекватную", - пояснил председатель Донецкой областной администрации.

Читайте также: Горловка: от войны в тылу

Также Жебривский подтвердил информацию про устроенный россиянами первый "призыв" по возрасту среди местного населения.

По его словам, в этом году молодых людей, которые в 2014 году имели по 14 лет, российское командование уже отправляет погибать на передовую.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать