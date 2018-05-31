"Украина имеет право защищать свои интересы": в ЕС прокомментировали "убийство" Бабченко

31 мая, 2018, 15:27

В Европейском Союзе прокомментировали инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, заявив, что Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич во время брифинга в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Как вы знаете, Украина в очень особой ситуации, которая касается ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на Востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию", - заявила Косьянчич.

Она сообщила, что по состоянию на сегодня ЕС поддерживает контакт со своими украинскими друзьями и пытается получить больше деталей в этом деле. Косьянчич добавила, что миссия ЕС в Украине ничего не знала о проведении операции СБУ.

"Да, у нас есть миссия в Украине и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности. Но операция, о которой вы упомянули, была операцией служб безопасности, украинских служб безопасности. Наша миссия не принимала в этом участия", - заявила спикер.

Косьянчич отдельная подчеркнула, что в ЕС радуются тому, что жизнь Аркадия Бабченко была спасена.