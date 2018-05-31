"Украина имеет право защищать свои интересы": в ЕС прокомментировали "убийство" Бабченко
Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич во время брифинга в Брюсселе, передает "Европейская правда".
"Как вы знаете, Украина в очень особой ситуации, которая касается ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на Востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию", - заявила Косьянчич.
Она сообщила, что по состоянию на сегодня ЕС поддерживает контакт со своими украинскими друзьями и пытается получить больше деталей в этом деле. Косьянчич добавила, что миссия ЕС в Украине ничего не знала о проведении операции СБУ.
"Да, у нас есть миссия в Украине и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности. Но операция, о которой вы упомянули, была операцией служб безопасности, украинских служб безопасности. Наша миссия не принимала в этом участия", - заявила спикер.
Косьянчич отдельная подчеркнула, что в ЕС радуются тому, что жизнь Аркадия Бабченко была спасена.
- Напомним, что вечером 29 мая правоохранители сообщили, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченка. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что убийство Бабченка оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Представителям Службы безопасности там время удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка к террористическому акту в отношении Бабченка является одной из операций российских спецслужб.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-