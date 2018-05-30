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Мир молчит, - Геращенко об отсутствии реакции на проблему политзаключенных


фото: 5.ua
Украинская сторона обеспокоена отсутствием реакции мира на проблему заложников и политзаключенных Кремля

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что сегодня состоится очередное заседание в Минске, которое будет проходить очень сложно. В частности, из-за ухудшения ситуации безопасности, убийства детей на Донбассе, заблокирован вопрос освобождения заложников и недопуска представителей "Красного Креста" к заключенным.

Более того, российские власти до сих пор ничего не ответили по поводу украинской инициативы передать им 23 россиян, чтобы освободить политзаключенных, в том числе Олега Сенцова.

По словам Геращенко, ее беспокоит отсутствие реакции мира на проблему заложников и политзаключенных, хотя некоторые люди во многих странах вышли на акции поддержки Сенцова и других украинцев.

"Но где заявления, хотя об обеспокоенности, правительств и лидеров, ОБСЕ, ООН, СЕ, ПАСЕ, МККК, ЕС, США и других институтов, которые должны жестко реагировать на недопуск врачей и консулов, безосновательное содержание в тюрьмах более, чем 4 года ? Мир молчит. И это усложняет украинскую задачу - вытащить", - отметила Геращенко.

Отметим, Государственный департамент США требует от России освободить 60 крымских политзаключенных и прекратить агрессию на Донбассе.

Читайте также: Кто такой Олег Сенцов

  • Заметим, что более 350 деятелей культуры из Германии, Украины, России и других стран подписались под обращением к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом спасти удерживаемого Кремлем в заложниках Сенцова.
  • Накануне похищенный российской ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков, а также фигурант "дела 26 марта" Станислав Зимовец объявили голодовку в поддержку Сенцова.
  • Напомним, Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинский, находящихся в России и аннексированном Крыму. Речь идет о 64 украинских политзаключенных.
  • Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
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