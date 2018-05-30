Россия должна освободить 60 крымских политзаключенных и уйти из Донбасса, - Госдеп США
Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науэрт.
Она напомнила, что во время заседания Совета Безопасности ООН 29 мая постпред США Никки Хейли призвала Россию прекратить агрессию против Украины, ведь она уже привела к гибели свыше 10 300 украинцев. При этом Кремль еще в январе затормозил переговоры о завершении конфликта.
"Тем временем насилие, связанное с Россией в восточной части Украины, привело к тому, что свыше 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи", - подчеркнула Науэрт.
Она добавила, что российская агрессия создает экологический кризис, который может распространиться за пределы Украины. В частности, наемники, которых контролирует Москва, сейчас поддерживают боевые действия возле Донецкой фильтровальной станции, что может вызвать утечку ядовитого хлора.
"Более того, Крым - это Украина. Мы никогда не признаем так называемую аннексию России в Крыму. Россия должна освободить 60 крымских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова (который голодает с 14 мая)", - подытожила Науэрт.
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Заметим, что более 350 деятелей культуры из Германии, Украины, России и других стран подписались под обращением к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом спасти удерживаемого Кремлем в заложниках Сенцова.
Накануне похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков, а также фигурант "дела 26 марта" Станислав Зимовец объявили голодовку в поддержку Сенцова.
Bottom line, #Crimea is #Ukraine. We will never recognize #Russia’s purported annexation of Crimea. Russia should release its 60+ Crimean political prisoners, including Oleh Sentsov (on hunger strike since May 14). #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #FreeZeytullayev— Heather Nauert (@statedeptspox) 29 мая 2018 г.
Bottom line, #Crimea is #Ukraine. We will never recognize #Russia’s purported annexation of Crimea. Russia should release its 60+ Crimean political prisoners, including Oleh Sentsov (on hunger strike since May 14). #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #FreeZeytullayev— Heather Nauert (@statedeptspox) 29 мая 2018 г
- Напомним, Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Речь идет о 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
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