В Венгрии планируют наказывать за помощь нелегальным мигрантам
29 мая, 2018, 19:00
Венгерское правительство подготовило новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в поиске убежища
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что согласно новому законопроекту, преступлениями будут считаться печать брошюр с информацией для беженцев, предоставление им пищи и юридической помощи.
Также в правительстве хотят внести поправки в конституцию, для того, чтобы другие страны Европейского Союза не смогли переправить беженцев в Венгрию.
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- 28 мая немецкие социал-демократы обвинили канцлера Германии Ангелу Меркель в нарушениях в работе Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), филиалы которого выдавали мигрантам незаконные разрешения на убежище.
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