В Венгрии планируют наказывать за помощь нелегальным мигрантам

29 мая, 2018, 19:00

Венгерское правительство подготовило новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в поиске убежища

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что согласно новому законопроекту, преступлениями будут считаться печать брошюр с информацией для беженцев, предоставление им пищи и юридической помощи.

Также в правительстве хотят внести поправки в конституцию, для того, чтобы другие страны Европейского Союза не смогли переправить беженцев в Венгрию.

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