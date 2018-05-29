 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Венгрии планируют наказывать за помощь нелегальным мигрантам

Венгерское правительство подготовило новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в поиске убежища

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что согласно новому законопроекту, преступлениями будут считаться печать брошюр с информацией для беженцев, предоставление им пищи и юридической помощи.

Также в правительстве хотят внести поправки в конституцию, для того, чтобы другие страны Европейского Союза не смогли переправить беженцев в Венгрию.

Читайте также: Нелиберальная венгерская демократия. Как Орбан сохранил абсолютную власть

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать