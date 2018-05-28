Чиновники из Германии продавали разрешения на проживание по 1 тыс. евро

28 мая, 2018, 21:32

Немецкие социал-демократы - партнеры блока ХДС/ХСС в правящей коалиции - обвинили канцлерку Германии Ангелу Меркель в нарушениях в работе Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), филиалы которого выдавали незаконные разрешения на убежище мигрантам

С таким заявлением вступил в понедельник, 28 мая 2018 года, заместитель главы партии Ральф Штегнер.

"Меркель пытается избежать своей ответственности", - отметил он.

Политик считает, что глава правительства "молчит, ничего не делает и хочет переждать, пока ситуация с BAMF решится", и требует от Меркель "немедленного расследования" нарушений. Несмотря на то, что социал-демократы с 2013 года входят в возглавляемые Меркель правительства, Штегнер считает, что ответственность за работу BAMF лежит только на блоке ХДС/ХСС, поскольку с 2005 года руководителями МВД становились только члены блока.

В апреле прокуратура Бремена обнаружила, что Бременское отделения BAMF удовлетворило более 1200 ходатайств о предоставлении убежища без достаточных на то правовых оснований. Подозреваемыми в этом деле является руководитель филиала, три юриста и переводчика. Большинство ходатайств об убежище было подано в 2013- 2016 годах езидами - представителями ближневосточной курдской этнической группы. Основная масса езидов живет в северном Ираке, в Сирии, Армении, Грузии, России и Украины.

Пока окончательно не доказано, удовлетворяли ли сотрудники филиала ходатайство за деньги. Вероятно, заявители платили до тысячи евро адвокату для получения убежища. Ранее немецкие СМИ сообщали, что речь также шла о "подарке" сотрудникам филиала в виде приглашений в ресторан.

Из-за этого скандала министерство внутренних дел Германии запретило бременскому отделению BAMF принимать любые решения о предоставлении убежища. Позже стало известно о подобных нарушениях и в других региональных филиалах BAMF.