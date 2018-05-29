"Чудо-женщина" отказалась вести Евровидение-2019

29 мая, 2018, 20:52

Израильская актриса Галь Гадот с удовольствием провела бы песенный конкурс Евровидение в Иерусалиме, но преградой стал ее загруженный график

Об этом сообщает Times of Israel.

Израильская актриса Галь Гадот отклонила официальное приглашение выступить в качестве ведущей песенного конкурса Евровидение в 2019 году, который должен пройти в Израиле.

Представитель актрисы отметил, что "она была бы счастлива принять участие в конкурсе Евровидение, но, к сожалению, плотный график и предыдущие обязательств делают это невозможным".