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"Чудо-женщина" отказалась вести Евровидение-2019


фото: Reuters
Израильская актриса Галь Гадот с удовольствием провела бы песенный конкурс Евровидение в Иерусалиме, но преградой стал ее загруженный график

Об этом сообщает Times of Israel.

Израильская актриса Галь Гадот отклонила официальное приглашение выступить в качестве ведущей песенного конкурса Евровидение в 2019 году, который должен пройти в Израиле.

Представитель актрисы отметил, что "она была бы счастлива принять участие в конкурсе Евровидение, но, к сожалению, плотный график и предыдущие обязательств делают это невозможным".

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