"Чудо-женщина" отказалась вести Евровидение-2019
29 мая, 2018, 20:52
Израильская актриса Галь Гадот с удовольствием провела бы песенный конкурс Евровидение в Иерусалиме, но преградой стал ее загруженный график
Об этом сообщает Times of Israel.
Израильская актриса Галь Гадот отклонила официальное приглашение выступить в качестве ведущей песенного конкурса Евровидение в 2019 году, который должен пройти в Израиле.
Представитель актрисы отметил, что "она была бы счастлива принять участие в конкурсе Евровидение, но, к сожалению, плотный график и предыдущие обязательств делают это невозможным".
- В 2017 году Галь Гадот сыграла амазонку Диану в фильме "Чудо-женщина", попавшем в 10 самых кассовых фильмов года.
- В январе стало известно, что в израильском городе Назарет-Иллит назовут кинотеатр в честь Галь Гадот.
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