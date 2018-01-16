В Израиле назовут кинотеатр в честь Галь Гадот

16 января, 2018, 21:06

На родине актрисы Галь Гадот назовут кинотеатр в ее честь

Об этом сообщает AFP News.

Кинотеатр в городе Назарет-Иллит, на севере Израиля, назовут в честь голливудской актрисы израильского происхождения Галь Гадот. Представитель администрации города отмечает, что заведение решили назвать именем актрисы, потому что она приносит честь стране.

"Это пример для наших молодых людей, поскольку Галь Гадот является примером успеха, который показал, что можно достичь любых мечтаний", - говорится в сообщении.

Галь Гадот родилась в городе Петах-Тиква, на юге Израиля. В 18 лет она стала Мисс Израиль 2004. До 20 лет она провела 2 года на военной службе, впоследствии изучала юриспруденцию и занималась моделированием.

Впервые появилась на больших экранах в голливудской ленте "Форсаж 4" в 2009 году.