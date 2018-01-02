10 самых кассовых фильмов мира, которые вышли в 2017 году

2 января, 2018, 10:39

Фильмы от Marvel, очередной фильм про капитана Джека Воробья и магическая экранизация известной сказки

Эспрессо.TV решили рассказать о 10 лентах, которые заработали больше всего денег в 2017 году.

Список составлен при помощи известного сервиса для подсчета кассовых сборов - "Box Оffice Mojo".

Красавица и чудовище

Режиссер: Билл Кондон

Кассовые сборы: $1,263 млрд

Бюджет: $160 млн

Американское музыкальное фэнтези, ремейк одноименного мультика от Disney. В фильме снялась Эмма Уотсон, знаменитая Гермиона из фильмов о Гарри Поттере.

Новая версия "Красавицы и чудовища" поражает своими спецэффектами, невероятными декорациями и музыкальным сопровождением.

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Трейлер новой сказки только за первые сутки в сети собрал более 127 млн просмотров и побил рекорд, установленный сиквелом "На пятьдесят оттенков темнее".

Форсаж 8

Режиссер:Феликс Гэри Грей

Бюджет: $250 млн

Кассовые сборы: $1,235 млрд

Восьмой фильм известной саги про авто и гонки. Картина рассказывает о Доминика Торетто, который предает свою собственную семью и команду.

Впервые во франшизе главным злодеем стала женщина. Ее сыграла Шарлиз Терон. Это второй фильм “Форсажа” без Пола Уокера. Актер погиб в 2013 в автокатастрофе. Однако в фильме много отсылок к актеру и его герою.

Гадкий я 3

Режиссер: Пьер Коффин, Кайл Балда

Бюджет: $80 млн

Кассовые сборы: $1,033 млрд

Бывший главный злодей Грю мирно живет со своими тремя приемными дочерьми, очаровательной Люси и верными приспешниками. Однако появляется давно потерянный брат-близнец Грю на имя Дрю. Между ними начинается разгорается соперничество, а в их борьбу вмешивается известный злодей.

Музыку к мультфильму писал знаменитый исполнитель и музыкант Фарел Уильямс.

Звездные войны. Последние джедаи

Режиссер: Райан Джонсон

Кассовые сборы: $892,1 млн (еще в прокате)

Бюджет: $200 млн

Восьмой фильм известной киносаги "Звездные войны" и последний фильм с актрисой Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря 2016 года.

Картине понадобилось всего 2 недели от дня мировой премьеры, чтобы войти в список самых кассовых фильмов.

Человек-паук: Возвращение домой

Режиссер: Джон Уоттс

Кассовые сборы: $880,2 млн

Бюджет: $175 млн

Это первый фильм о Человеке-пауке, в котором у главного героя есть его знаменитые крылья из паутины.

По сюжету, после встречи с командой Мстителей, Питер Паркер возвращается домой, пытаясь жить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но новый злодей угрожает уничтожить все, что ценит Питер. Поэтому он должен доказать всем, кто такой настоящий супергерой.

Фильм стал 16-м во вселенной Marvel, и первым, где Человек-паук является главным героем.

Волки-воины 2

Режиссер: Ву Цзин

Кассовые сборы: $870,3 млн

Бюджет: $30.1 млн

Китайский боевик 2017 года - сиквел ленты “Волки-воины” 2015 года. Фильм рассказывает про китайского солдата Лен Феня.

Фень выполняет специальные миссии по всему миру. В фильме он оказался в африканской стране и должен защитить работников медицинской помощи от местных повстанцев и опасных торговцев оружием.

Военный фильм за неделю проката собрал около $150 млн и стал абсолютным лидером проката в китайских кинотеатрах.

Стражи галактики 2

Режиссер: Джеймс Ганн

Кассовые сборы: $863,7 млн

Бюджет: $200 млн

Продолжение популярного фильма “Стражи галактики”, который вышел в 2014 году. Сценарий картины, как и первой ее части, основан на комиксах от Marvel.

Это первый фильм, который сняли на цифровую камену WEAPON 8K фирмы RED.

По словам режиссера, он хотел, чтобы в фильме сыграл Дэвид Боуи, но эту идею так и не реализовали, потому что музыкант умер в январе 2016.

По сюжету, стражи Галактики продолжают свои путешествия по просторам космоса. На этот раз им придется защищать свою семью и они должны разгадать тайну истинного происхождения Питер Квилл - Звездного Рыцаря.

Тор. Рагнарек

Режиссер: Тайка Вайтити

Кассовые сборы: $846,7 млн

Бюджет: $180 млн

Это семнадцатая картина Кинематографической вселенной Marvel. По сюжету, богиня смерти Хела захватила Асгард, уничтожила молот Тора и хочет возродить небесный город. Тор собирает войско, чтобы помешать планам Хелли.

Ради роли Тора актер Крис Хемстворт за несколько месяцев до начала съемок набрал 10 килограммов мышечной массы.

Героиня Кейт Бланшетт - Хеля, одна из самых ярых противников Тора в комиксах, является первым главным отрицательным персонажем женского пола в фильмах Marvel Studios, снятых до этого момента.

Чудо-женщина

Режиссер: Пэтти Дженкинс

Кассовые сборы: $821,8 млн

Бюджет: $149 млн

Американский супергеройский фильм, основанный на истории персонаже DC Comics - Чудо-женщины. Картина открывала трилогию об этой супергероине и стала первой, где Чудо-женщина - это главный герой.

По сюжету, принцесса амазонок Диана покидает свой родной остров и отправляется воевать на Первую мировую войну. Супергеройка планирует спасти людей и завершить противостояние.

В США феменистки раскритиковали трейлер к фильму за чрезмерной сексуализацию персонажа Дианы. Выбор Галь Гадот на главную роль им тоже не понравился, ведь девушка слишком сексуальна для этой роли.

Пираты Карибского моря. Мертвецы сказок не рассказывают

Режиссер: Гоаким Роннинг, Эспен Сандберг

Кассовые сборы: $794,9 млн

Бюджет: $230 млн

Это пятый фильм во франшизе "Пираты Карибского моря". Лента рассказывает о капитане Джеке Воробью, за которым охотится его старый враг-капитан Салазар вместе с призрачными пиратами.

По сюжету, капитану Армандо Салазару удается вырваться из Дьявольского треугольника. После он планирует убить всех пиратов в море, а в первую очередь Джека Воробья.

Чтобы захиситись от Салазара, капитан Джек решает отправиться на поиски трезубца Посейдона, магического артефакта, с помощью которого он сможет подчинить себе все моря.