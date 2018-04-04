Как работает программа "Доступные лекарства". Разъяснение правительства

4 апреля, 2018, 20:23

Правительственная программа "Доступные лекарства" работает в 7 138 аптеках Украины, то есть каждое третье аптечное учреждение отпускает лекарства, за которые полностью или частично платит государство

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Сегодня в программе есть 184 препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 43 - диабета 2-го типа, 12 - бронхиальной астмы.

Лидеры реализации программы "Доступные лекарства" - Донецкая, Харьковская, Львовская, Николаевская и Винницкая области. Аутсайдеры - Одесская, Волынская, Хмельницкая, Киевская и Ивано-Франковская области.

По данным регионов, на 4,2% в среднем снизилось количество вызовов скорой помощи с подозрением на инсульт или инфаркт, почти на 6% - количество вызовов скорой для людей с приступами бронхиальной астмы, количество пациентов с нормализованным сахаром в крови (HbA1c - гликированнный гемоглобин ) при диабете 2-го типа увеличилось на 6%.

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За время действия программы существенно снизилось количество осложнений у пациентов с диабетом 2 типа - на 2,65%.

Например, семейная пара, имеющая диабет и бронхиальную астму может сэкономить около тысячи гривен в месяц: на препаратах для лечения астмы можно сэкономить 878,54 грн в месяц, диабета II типа - 87,98 грн.

При лечении сердечной недостаточности и применении схемы лечения - Эналаприл + Спиронолактон + Нитроглицерин + Метопролол + Дигоксин - пациент может сэкономить не менее 200 грн в месяц.

Благодаря референтному регулированию цен (стоимость препарата не должна превышать среднюю цену в 5 других странах Европы) на некоторые группы препаратов цена снизилась на 60%. В частности, это препараты симвастатина (60%), спиронолактона (57%) и клопидогреля (55%).

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В 2017 году спрос на вошедшие в программу препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года более чем 90%. Потребление лекарств для терапии диабета II типа за этот же период выросло на 76,5%, а препаратов для лечения бронхиальной астмы - на 28%.

В Минздраве обещают включить в программу "Доступные лекарства" все лекарства из государственных программ, которыми пациенты лечатся на амбулаторном уровне.