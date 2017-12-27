Доступные лекарства и лечение за рубежом: правительство одобрило план медреформы-2018
Об этом во время пресс-конференции рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Эспрессо.TV.
Она отметила, что принятые правительством акты будут касаться закупки лекарств на расширение программы "Доступные лекарства", создание системы поддержки психического здоровья и упрощения процессов лечения граждан страны за рубежом.
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Как пояснила Супруна на своей странице в Facebook, эти акты также позволят ввести новый алгоритм выбора руководителя медучреждения, в котором будет принимать участие местные власти, представители работников больницы и гражданское общество.
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"Начинаем работать по плану сразу после подписания Президентом Петром Порошенко ключевого для медреформы законопроекта 6327", - подытожила Супрун.
- 19 октября Верховная Рада приняла медицинскую реформу.
- Реформа будет состоять из трех этапов и рассчитана на три года.
- По подсчетам Минздрава, врач первичного звена по 2 тыс. пациентов будет получать на свою практику около 700 тыс. гривен на год.
- Медицинские услуги, которые предоставляются на первичном звене, после старта медреформы будут бесплатными для пациентов, подчеркнула и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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