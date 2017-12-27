Доступные лекарства и лечение за рубежом: правительство одобрило план медреформы-2018

27 декабря, 2017, 13:44

Кабинет министров утвердил план медицинской реформы на 2018 год, а также ряд актов относительно правил в украинской системе здравоохранения

Об этом во время пресс-конференции рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Эспрессо.TV.

Она отметила, что принятые правительством акты будут касаться закупки лекарств на расширение программы "Доступные лекарства", создание системы поддержки психического здоровья и упрощения процессов лечения граждан страны за рубежом.

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Как пояснила Супруна на своей странице в Facebook, эти акты также позволят ввести новый алгоритм выбора руководителя медучреждения, в котором будет принимать участие местные власти, представители работников больницы и гражданское общество.

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"Начинаем работать по плану сразу после подписания Президентом Петром Порошенко ключевого для медреформы законопроекта 6327", - подытожила Супрун.