Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

29 марта, 2018, 18:31

Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу стороны защиты на арест народного депутата Надежды Савченко

Об этом передает Еспресо.TV.

Апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского райсуда Киева о содержании под стражей Надежды Савченко в течение двух месяцев

Во время заседания активисты в зале скандировали "Надежде Волю!" Под стенами суда и в коридоре перед залом заседаний дежурила Национальная гвардия.

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Во время судебного заседания политик Степан Хмара и журналист Ирма Крат обнародовали просьбу взять Савченко на поруки.

Суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов Савченко на решение Шевченковского райсуда о ее содержания под стражей до 20 мая. Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст постановления Апелляционного суда Киева будет обнародован 3 апреля.

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