Апелляционный суд оставил Савченко под стражей
Об этом передает Еспресо.TV.
Апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского райсуда Киева о содержании под стражей Надежды Савченко в течение двух месяцев
Во время заседания активисты в зале скандировали "Надежде Волю!" Под стенами суда и в коридоре перед залом заседаний дежурила Национальная гвардия.
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Во время судебного заседания политик Степан Хмара и журналист Ирма Крат обнародовали просьбу взять Савченко на поруки.
Суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов Савченко на решение Шевченковского райсуда о ее содержания под стражей до 20 мая. Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст постановления Апелляционного суда Киева будет обнародован 3 апреля.
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- 8 марта при попытке вывоза оружия из оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчука переговорщика Владимира Рубана. Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всевозможные планы ликвидации верхушки украинской власти.
- 22 марта Луценко рассказал, как Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
- В Раде показали видео с материалами досудебного расследования по подготовке Надеждой Савченко попытки свержения власти
- После этого Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев.
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