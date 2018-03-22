Самые скандальные заявления Надежды Савченко о Евромайдане, "Беркуте", УПА, перевороте и просьбах от Захарченко

22 марта, 2018, 18:06

Дмитрий Добрый

Мы собрали самые провокационные мысли человека, который, по ее собственным словам, "должен был стать президентом". Остается загадкой, насколько Надежда осознает собственную зомбированность и примитивность

После возвращения из плена и избрания депутатом Надежда Савченко сделала не одно шокирующее заявление. Начиналось все с того, что украинцы якобы должны извиняться перед российско-террористическими войсками, а закончилось тем, чем, собственно, и закончилось.

Мы собрали самые громкие и провокационные мысли человека, который, по ее собственным словам, "должен был стать президентом", которые она озвучивала в публичный образ. Цитаты из ее выступлений и интервью приводятся по тематическому принципу.

Об извинениях перед боевиками

"Нам можливо доведеться просити вибачення. Не можливо, а точно. Треба просити вибачення і прощати, інакше миру не буде" (21 липня 2016 року, "5 канал")

О том, кто первым начал войну

Выступая в Познаньском университете (Польша) Савченко озвучила еще один тезис, который никак нельзя считать ее собственным. Вместо этого, подобное в круглосуточном режиме ретранслируют московские телеканалы.

Как пишет Gazeta.ua со ссылкой на политолога Алексея Голобуцкого, она там заявила, что "президент в Украине - это зло", а войну на Донбассе начала власть Украины. Также политик считает, что украинцы, по ее мнению, вроде как готовы к переговорам с сепаратистами.

"В целом была обычная трансляция тезисов Кремля - ничего особенного, мы уже почти привыкли. Но вот перед Польшей опозорила. Это не считая того, что и так ослабила позиции нашего государства в борьбе интересов Польши и Украины", - отмечает политолог.

О Евромайдане

В конце прошлого года Савченко, фотографии которой времен Революции Достоинства вызвали немало вопросов, комментируя обвинения ГПУ в адрес Саакашвили, потому что тот получал финансирование от Сергея Курченко, отметила:

"Яка різниця чиї гроші? Вони не пахнуть. Євромайдан брав гроші у Порошенка і у різних політичних партій. Є багато олігархів, які за Януковича не мирилися з тим, що президент "піджимав" усе під себе, тепер вони не можуть змиритися, що Порошенко "піджимає" все під себе. Тому ми бачимо знову ту ж саму картину".

Также она систематически ретранслирует о Евромайдане как "государственном перевороте", которое последовательно подвигает кремлевская попаганда. По мнению Савченко, тогда это была не революция, а "переворот":

"Революція - це зміна системи. Якщо говорити про те, що сталося в Україні, то у нас дійсно відбулася зміна верхівки влади. Незважаючи на те, що вона її підтримала більшістю народу, сама зміна системи не відбулася. Тому можна говорити: або у нас державний переворот, який українці підтримують, або у нас незавершена революція, яку українці теж підтримують".

О "Беркуте"

"Вони не були "демонами". Вони просто виконували наказ… На їхньому місці могла б так само виконувати наказ і я, і будь-хто, хто служив у силових структурах" (з мемуарів Савченко).

Об УПА

В августе 2016 года для улучшения украинско-польских отношений призвала ослабить юридическую норму о признании героями воинов УПА.

"Я буду пропонувати в Раді у вересні не вносити заяву щодо Волині, а також забрати поправку із закону про кримінальне покарання тих, хто не вважає УПА героями. Ми маємо право вважати їх героями, вони для нас герої. Але ми не повинні переслідувати когось, хто так не думає", - заявила тогда Савченко.

О террористах

В октябре 2017-го она делает новое заявление об УПА. Еще более скандальное.

Политик сравнила незаконные вооруженные формирования ОРДЛО с уповцами и попросила не делать из террористов "врагов народа". Мол, это "историческая ошибка".

Вот ее слова за 5 октября прошлого года, сказанные на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны:

"Ви хочете мати Україну єдиною і неподільною, або мстити один одному до кінця життя? За часів Радянського Союзу було таке поняття "вороги народу". Ними були названі наші воїни УПА на довгі 70 років. Ви зараз робите ту ж історичну помилку. Як би ви не ставилися до тих, хто зараз воює на Донбасі".

В ответ нардепы из "Народного фронта" настоятельно рекомендовали Савченко прикусить язык и вспомнить, что она находится в Верховной Раде.

О №1 в избирательном списке "Батькивщины"

"Я не можу сказати, що були якісь стосунки з БЮТ чи Тимошенко, а нині ці стосунки зникли. Це ж політика. Які можуть бути стосунки в політиці? Це був простий договірняк" (интервью для Фраза.uа, 23 января 2017).

О Тимошенко

"Я просто їй не вірю. Я чула, що у людей, які приходять до влади, змінюється група крові. За Тимошенко я, як і всі українці, спостерігала протягом 25 років. І жодного разу - чи вона була при владі, чи збиралась до влади, як зараз, - я їй не повірила. Не можу пояснити це відчуття... Це інтуїція... Не думаю, що для України вона може зробити що-небудь хороше.

Зовні вона холодна, як воскова лялька. Я думала, це здається тільки з екрана телевізора. Але ні – і в житті, поруч здається те ж саме. Водночас зрозуміло, що за цим "воском" криється щось інше. Не скажу, що вона мені цікава, радше я була би з нею обережна" (март 2017 года, интервью Дмитрия Гордона на канале 112).

О евреях

19 марта 2017 года в прямом эфире телеканала NewsOne Савченко согласилась со словами жительницы Кривого Рога, которая назвалась Людмилой Григорьевной и заявила о том, что Украина якобы находится под еврейским игом":

"Влучне питання. Якщо про це говорить народ, то значить він говорить правду. Це те, що називається не політичними гаслами. Про що не можна говорити політикам.

І Ви знаєте, навіть якщо про це говорити, то говорити про те, що люди й самі знають? Надо думати як це виправити…

І, да, влада у нас, якщо взяти так, дійсно має кров не українську, скажімо так. Говорити про це? Говорити про це можна, але що з цим робити? Треба думати. І діяти".

О том, что ее просил Захарченко

23 ноября 2017 года, после того как Савченко и Рубан впервые незаконно перевезли из оккупированных территорий оружие от российско-террористических войск, на квартире в Бахмуте она рассказала своим возможным сообщникам из военных офицеров о своей встрече с главарями террористов в Донецке, в частности с Захарченко ("Захар") и Тимофеевим ("Ташкентом"). Запись этого разговора есть среди доказательств, представленных СБУ.

"Вони (терористична організація "ДНР" - ред.) укрепились. Да, вони чуствують, що у них все получається. В них получається лучше, чим в Луганська. То їсть порядок вони держать. Понятне діло, шо не всі довольні, але тим не менеє. Город світиться. Нас покатали. Показали. Да, тіпа. Відімость "Всьо хорошо".

По всьому решта. Вони понімають, шо Росія все одно буде їх оддавать в Україну. Да, ну то їсть геополітично ніяк не зростеться. Шо вони остануться практіческі нєзавісімими або під Росією.

Вони, пока Петя, не хочуть ніяк. То їсть, їхнє прохання: "Міняйте власть". Вони готові, якби, все шо надо зі своєї сторони зробить…

А, і ще. Прохання - Турчинова їм лічно оддають.

Я кажу: "Прохання… Проще нам самим з ним розібратися".

Ну, це було лічне прохання цього "Захара". За війну у Донбасі і за усе решту, за його прикази".

О "перевороте"

Разговор в кабинете военной части в Хмельницком. 1 декабря 2017 года.

Рассматриваются два варианта покушений на первых лиц государства - в их домах и во время выступления президента в Верховной Раде.

"Я бачу ситуацію в іншому плані. Я бачу те, що пропонує Володя (Рубан – ред..), це революція. Я пропоную переворот. Тому що їх нада убрать фізично. Причом всіх і зразу. Це є один метод. Один день і тільки з середини. Може бути пару днів. Но тільки один день найбільш удачний. До цього нада ждать ще до року часу. Далі надо робити так щоб вони бігли.

То їсть мене менше цікавить правітєльственний квартал, мене цікавить їхнє жиліще. Я думаю, що вони почнуть бігти, коли їм не буде куди вертаться. І вони почнуть бігти всі.

…В будь-якому випадку, якщо ми зараз не зробимо цей прорив, любими способами, тоді вообше не надо жить".

А вот что Савченко отвечает на замечание одного из своих собеседников о нежелательные жертвы среди охраны и обслуговуюючого персонала помещений государственных деятелей, на которых планировались покушения:

"Одне діло, коли жертва з гражданського населення. Друге діло, коли жертвами зразу стають ті, хто повинен бути. Решта прощається "во імя незавісімості".

При этом первоочередными целями называются Порошенко, Турчинов, Аваков. И взять это на себя планировала сама Савченко:

"Я тоді із середини це зроблю... Це один день в рік, коли президент читає свій доклад. За один за два дні стає відомо".

О мужчинах

"Всі чомусь думають, що для людей обов'язково мати особисте життя, тому що без цього життя неповне. Особисте життя - це не один хлопець. У мене до цього досить чоловічий прагматичний підхід. Я беру, скільки хочу, коли хочу і кого хочу. Тому я не обмежена в будь-якому аспекті життя".

О работе в "Секс по телефону"

"Платили на той час добре, $100… Працювати було весело, та й досвід цікавий".

О спиртном

"Після першої пляшки зазвичай не пам'ятаєш, тому важко порахувати".

Это если коротко, подробнее о Надиных отношениях с алкоголем можно прочитать в ее книге воспоминаний под названием "Сильное имя Надежда". Там много чего есть на эту тему. Например, как она напивалась в в/ч в Бродах на Львовщине, как по этому поводу собирался "суд офицерской чести".

Что важно, так это то, что, по словам самой Нади, регулярно употреблять крепкие напитки она начала еще в детском возрасте.

"На всіх родинних святах, коли збиралася рідня за столом, наші батьки ніколи не говорили "їм не наливати, бо вони ще діти". Нам потроху наливали вина, або того, що ми хотіли. Я зазвичай горілку вибирала. Віра вино пила.

До алкоголю мій організм досить стійкий був. А напилася, ну так щоб в мотлох набратися, я перший раз в 17 років. Тоді батько ще говорив: "Так, Надя, тобі пити не можна. Ти страшна в п'янці".