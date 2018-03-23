Савченко: путь от героя к антигерою

23 марта, 2018, 13:40

Это мы спасли Савченко, а не она нас. То, что мы уважаем смельчаков, которые борются в путинских тюрьмах, - это о нас. А то, что ей безразлично, что она сотрудничает с убийцами, - это про нее

В деле против Надежды Савченко самым показательным является реакция общества. Даже те, кто не сомневается в подготовке масштабного теракта, первое, что вспоминают, - это времена пребывания Савченко в российской тюрьме. Они словно каются, что поддерживая ее тогда, прикладывались к ее героизации.

Другие прямо обвиняют власть: "Разве это не вы дали ей статус депутата? Зачем давали ей звезду Героя? Вы должны знать, какая она, и не вводить в заблуждение украинский народ". Третьи обвиняют украинских граждан в том, что это именно они давили на власть и героизировали Савченко. "А как ей было не дать награды, если украинцы ее чуть ли не в президенты готовы были выбирать? Попробуй кто-нибудь тогда сказать с трибуны, что Савченко - кремлевская "консерва"".

Украинцы спорят о том, как же мы докатились до такой жизни, что завели в Верховную Раду человека с гранатой.

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На самом деле тезис, что героя из Савченко сделали мы с вами, бессодержательный по сути. Как и речи Савченко о спасении государства с помощью кровавого переворота, массовых убийств и как минимум 400 тысяч репрессированных. И это только для начала.

Спорить, кто виноват в том, что Надежду героизировали, нет смысла. Потому что в процессе созидания мифа нет виновных. Он естественный. Общество стремится героев, поэтому создает их при каждой попавшейся возможности.

Герой – это не человек. Герой – это поступок. И так: иногда героические поступки, как и сам человек, являются весьма сомнительными. Как бандит, который свидетельствует против мафии и поэтому имеет уважение, защиту и пожизненное содержание от государства, несмотря на то, что он и сам является достаточно аморальным типом. Или бездомный, который спасает самоубийцу в метро. В западном мире такие люди героизируются и становятся темой для обсуждения в прайм-тайм.

Автор книги "Герой с тысячью лиц" Джозеф Кэмпбелл говорил, что миф – это системная организация фантазии общества о собственные ценности. Украинцы героизируют Киборгов, а россияне - Моторолу. Киборги - это явление, которое олицетворяет воинов, вчерашних бизнесменов, учителей, хипстеров, которые встали в трудный час на защиту родной земли. А Моторола - это конкретный человек - маргинал, который является примером, как можно легко "подняться" на захватнической войне. В Молороли нет героических поступков. О них даже не говорится, когда его как образец для подражания предлагают россияне.

Здоровое общество героизирует не человека, а героический поступок, то есть то, что должен делать каждый, когда наступает время общественной опасности. Таким образом создается модель приемлемого поведения. Герой - это всегда про общество и то, что оно считает правильным и совершенно недопустимым.

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В истории с Савченко уже можно говорить, что украинцы героизировали не конкретную госпожу Надежду. Отнюдь. Общество провозгласило героическим вызов одного украинца всему путинскому режиму и готовность жертвовать собой. Если мы с вами не будем приветствовать такие поступки, только потому что до этого человек не был образцовым гражданином, или потому, что все это может быть игра вражеских спецслужб, то разве мы не создаем искаженные ориентиры? Разве это не будет означать согласие с утверждением, что никакого героического поведения нет и быть не может. Это путь к потере ценностей как таковых.

Савченко тогда и Савченко сейчас – это разные мифы о герое и антигерое. Казалось бы, она опять говорит, что готова жертвовать собой, опять одна в борьбе против "преступной власти", снова в тюрьме. История повторяется до мелочей с одной только разницей.

Ценности, ради которых Савченко готова убивать и умирать, - другие. И это меняет все.

Мы видим, что активная часть украинцев не поддерживает ее. Даже больше! Осуждает за коллаборацию с врагом. Большинство тех, кто рьяно боролся тогда за Надежду Савченко, сегодня не скрывают отвращение, которое она вызывает в них своими речами и непомерным мессианством. Поэтому заявления о том, что украинцы сами виноваты в ее героизации, являются манипулятивными. Ведь они полностью обходят тот факт, что те же самые украинцы дегероизировали Савченко, как только она начала транслировать вражеские тезисы.

Мы не должны стыдиться себя за то, как Савченко воспользовалась народным доверием. Мы должны гордиться собой, своими здоровыми реакциями на ценностные вещи. Надежда оказалась зеркалом, в котором каждый может увидеть себя, свою способность отличить защиту ценностей и идеализацию человека, образ которого, скорее всего, был искусственно сконструирован.

Если мы не хотим быть болванами, которыми манипулирует Кремль, надо осуждать сегодняшние поступки Савченко, а не обесценивать ее голодовки в российской тюрьме, потому что это разные истории - разные ценностные основания.

Украинцы тогда увидели отчаянную борьбу девушки и вместе вытащили ее из путинской тюрьмы. Без нас ее бы просто пустили в "расход", как хлам, или использовали бы другим каким-то ужасным способом. Давайте вспомним, как в начале войны боевики снимали пытки украинских солдат и выбрасывали это в украинское информационное пространство для того, чтобы сбить волну патриотизма.

Это мы спасли Савченко, а не она нас. То, что мы уважаем смельчаков, которые борются в путинских тюрьмах, - это о нас. А то, что ей безразлично, что она сотрудничает с убийцами, которые неоднократно кичились тем, как пытают и убивают украинцев, - это про нее.

Урок Савченко заключается в том, как не дать врагу обвинить украинцев в своих поступках и в своей подлости.

Надо помнить, что как только Надежда пошла на сотрудничество с кремлевскими наемниками, она перестала быть нашей героической летчицей и стала их сознательной или бессознательной марионеткой. Мы должны осознать, что частью героического мифа о Савченко было не только ее голодовки в российской тюрьме, а и солидарность украинцев по всему миру ради ее освобождения.

У нас есть пленники, которые нуждаются в нашей помощи. Если украинцы не хотят быть дураками, которых использовал Путин, они должны вспомнить, что именно сейчас голодает крымский герой Владимир Балух, которого посадили за то, что он не снял украинского флага из своего дома. Его героический поступок не должен выпасть из нашего внимания только потому, что то же самое когда-то сделала или имитировала Надежда Савченко.