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Сутки в АТО: есть погибший

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня

С начала суток зафиксированы 19 обстрелов украинских позиций на Донецком направлении, говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00 воскресенья, 25 марта 2018 года.

"В частности из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов агрессор обстрелял наши позиции в Опытном и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков. Также 82-мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитникахм Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по нашим укреплениям в районе Верхнеторецка", - отметили в штабе.

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Кроме того, из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки.

На Луганском направлении сохранялась тишина.

"К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб", - отметили военные.

 

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